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Главы компаний рассказали об обсуждении в РСПП «стимулов для бизнеса»
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Главы компаний рассказали об обсуждении в РСПП «стимулов для бизнеса»
«План Белоусова», 15:29
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Главы компаний рассказали об обсуждении в РСПП «стимулов для бизнеса»
Представители крупного бизнеса на встрече в РСПП по обсуждению «плана Белоусова» рассказали, что после встречи «появилась ясность» и компании намерены «помогать инвестициями»
Глава «Сибура» Дмитрий Конов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Топ-менеджеры компаний, участвовавшие во встрече с представителями власти в РСПП, рассказали, что на встрече основной упор был сделан на обсуждение мер по господдержке бизнеса, с тем чтобы стимулировать собственников и менеджмент компаний больше инвестировать в новые проекты, передает корреспондент РБК.

По словам главы «Сибура» Дмитрия Конова, на встрече обсуждались варианты, «как государство может помочь зарабатывающим на операционной деятельности компаниям сделать еще больше проектов». «Вот резюме встречи», — сообщил Конов.

Он не стал отвечать на вопрос журналистов о том, в каких еще проектах может участвовать «Сибур», отметив, что компания «​в любом случае» будет «инвестировать больше». «Если есть желание помочь нам и сделать более разумными наши инвестиции, обеспечив неизменность налогового режима, будем безусловно рады», — отметил он.​

О том, что на встрече обсуждались вопросы о стимулах для бизнеса, сообщил также глава АЛРОСА Сергей Иванов. Он отметил, что меры по поддержке компаний, которые государство хочет вовлечь в новые инвестпроекты, не могут быть одинаковыми для всех. АЛРОСА, по его словам, уже пересмотрела свою дивидендную политику. «Мы будем выплачивать [дивиденды] государству и Республике Саха. Я думаю, что эти деньги поступят в бюджет, и бюджет сам разберется, как их лучше инвестировать», — рассказал Иванов. По его словам, акционеры компании также получат дивиденды от улучшения конъюнктуры на алмазном рынке.

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Бизнес

Глава ММК Павел Шиляев в разговоре с корреспондентом РБК заявил, что после встречи «появилась ясность», однако ответить на вопрос, в чем именно эта ясность проявилась, отказался.

Владелец компании «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил, что «черный список стал белым», добавив, что компаниям «будут помогать инвестициями».

На совещании в РСПП обсуждали выполнение поручений президента и майских указов, в том числе касающихся образования и инфраструктуры и того, как компании могли бы активизировать свои инвестиции в этих сферах, рассказал РБК источник, близкий к одному из участников совещания. По его словам, бизнесмены и чиновники договорились продолжить работу в этом направлении, перечень проектов будут уточнять.

У многих компаний есть корпоративные социальные программы, поэтому один из вопросов, который остался открытым и будет обсуждаться в дальнейшем, — достаточно ли сосредоточиться на подобных проектах в регионе присутствия или необходимо участие в глобальных проектах, отметил собеседник РБК.

Днем 24 августа в РСПП состоялась встреча представителей бизнеса с помощником президента Андреем Белоусовым и главой Минфина Антоном Силуановым. На встрече присутствовали также глава РСПП Александр Шохин министр промышленности и торговли Денис Мантуров, замглавы экспертного управления администрации президента Леонид Осипов, замминистра финансов Андрей Иванов. Встреча была посвящена обсуждению идеи об изъятии доходов у ряда крупных компаний ради воплощения майских указов президента России, изложенной в письме Белоусова Владимиру Путину.

Изъять ₽500 млрд: где Белоусов нашел сверхдоходы на майские указы
Бизнес

Белоусов предложил изъять сверхдоходы на 500 млрд руб. у 14 крупных компаний из металлургической, горнодобывающей и химической отраслей. К письму прилагался перечень компаний, в числе которых были Evraz, ММК, НЛМК, «Норникель», АЛРОСА, «Сибур» и другие.

Компании, которые оказались в списке Белоусова, выступили резко против его инициативы, поэтому автор идеи предложил провести встречу, чтобы выслушать аргументы бизнеса и их альтернативные предложения.

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Помимо государственных чиновников, на встрече, которая состоялась 24 августа, были собственники четырех крупных компаний — Игорь Зюзин («Мечел»), Дмитрий Мазепин («Уралкалий»), Андрей Гурьев («ФосАгро») и Александр Фролов (Evraz), совладелец и председатель совета директоров группы «Илим» Захар Смушкин и главный исполнительный директор «Еврохима» Дмитрий Страшнов, президент АЛРОСА Сергей Иванов, глава ММК Павел Шиляев, гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев и другие. ​

Авторы: Людмила Подобедова, Светлана Бурмистрова, Наталья Демченко.
Теги: Андрей Белоусов , Антон Силуанов
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