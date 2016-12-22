Лавров рассказал об ответе России на санкции США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на новые антироссийские санкции США по принципу взаимности. Об этом он заявил в интервью словацкой газете «Правда», указывается на сайте МИД России.

«Попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны. При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга», — сказал Лавров.

США ввели новый пакет ограничений против России, который вступил в силу 27 августа. Санкции были введены из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок», в Кремле отрицали все обвинения.

Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил зеркального ответа на новые американские санкции. В Кремле пообещали ответить на ограничения, руководствуясь интересами России. В посольстве России в США сочли введенные ограничения «санкционной лихорадкой», а официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции частью политики Вашингтона по «размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями».