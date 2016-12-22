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В посольстве назвали новые ограничения США «санкционной лихорадкой»
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В посольстве назвали новые ограничения США «санкционной лихорадкой»
Политика, 18:18
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В посольстве назвали новые ограничения США «санкционной лихорадкой»

Новые антироссийские санкции являются очередным приступом «американской санкционной лихорадки», которая приближает США к «точке невозврата» в решении таких международных проблем, как борьба с терроризмом. Об этом говорится в сообщении посольства России в США в Facebook.

«Налицо реализация худших сценариев холодной войны, от которых мир должен был навсегда избавиться 30 лет назад. Недружественные санкционные шаги Вашингтона мы не приемлем. Никакого эффекта на нашу решимость следовать в международных отношениях самостоятельным курсом они не окажут», — отмечается в сообщении. В посольстве подчеркнули, что ограничения не отвечают российско-американским интересам, а также «безрезультатны и бесперспективны».

Захарова назвала санкции США размыванием сферы контроля над вооружениями
Политика

Новые ограничения США против России вступили в силу 27 августа. Санкционный пакет был введен из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. В Лондоне обвинили Кремль в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок», российские власти отрицают все обвинения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новые санкции частью политики США по «размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями». В Кремле пообещали ответить на новые ограничения США в интересах России.

Теги: американские санкции , МИД России , Посольство России
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