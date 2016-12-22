В Кремле пообещали дать ответ на санкции США в интересах России

В Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин, говоря об антироссийских санкциях, неоднократно заявлял, что «будет делать на фоне подобных недружественных шагов то, что будет наилучшим образом соответствовать интересам страны». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
«Пока мы должны понять, в чем будут реально выражаться эти новые рестрикции, каких действий в интересах России они потребуют», — сказал Песков.
Новый пакет санкций США вступил в силу 27 августа. Поводом для новых ограничений стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. В Лондоне обвинили Москву в причастности к отравлению россиян нервно-паралитическим веществом «Новичок», в Кремле отрицают все обвинения.
Санкции Вашингтона предусматривают запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, проходящих по критерию «Национальная безопасность» в США, — это авионика, подводные аппараты, калибровочное оборудование и т.д. При этом ограничения будут действовать только на новые экспортные лицензии, поставки по уже имеющимся лицензиям продолжатся.