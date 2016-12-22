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Захарова назвала санкции США размыванием сферы контроля над вооружениями
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Захарова назвала санкции США размыванием сферы контроля над вооружениями
Новые санкции США, 16:13
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Захарова назвала санкции США размыванием сферы контроля над вооружениями

Новые антироссийские санкции США являются частью политики по «размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями», в том числе химоружия. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в отличие от Вашингтона, Москва полностью уничтожила «военно-химический потенциал», этот факт верифицировали американские специалисты. Захарова подчеркнула, что введение новых санкций против России «еще больше осложняет возможности диалога по имеющимся в многосторонних и двусторонних форматах проблемам». При этом Захарова отметила, что ограничения не могут заставить Россию «свернуть с избранного пути по твердому отстаиванию своих интересов».

Санкции США против России за инцидент в Солсбери вступили в силу
Политика

Ранее замглавы МИДа Сергей Рябков заявлял, что новые антироссийские ограничения не останутся без ответа. По его словам, включение американских политиков в российские санкционные списки станет «неким щелчком по носу и самолюбию». В Кремле также пообещали дать ответ Вашингтону в интересах России.

Новый пакет антироссийских санкций США вступил в силу 27 августа. Ограничения были введены из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Власти Великобритании считают, что Москва причастна к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок», в России отрицали все обвинения.

Теги: Мария Захарова , МИД России , Санкции
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