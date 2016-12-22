Reuters сообщил о решении саудовского короля по IPO Saudi Aramco

Ультиматум Сальвини: как Рим предлагает изменить миграционную политику ЕС

Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования

Меркель и Трамп призвали Россию не допустить эскалации в Идлибе

В МИДе назвали виновников «злоупотребления долларом» в мировых финансах

Юань падал десять недель подряд, а теперь пошел в рост: что случилось

«Центробанк центробанков» пригрозил «идеальным штормом» в экономике

Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

Amnesty International призвала человечество к запрету боевых роботов

Владельцам компаний-«стратегов» придется раскрывать иностранные паспорта

Опубликовано видео отдыха Путина в Туве

В МГУ опровергли ограничение прав студентов из-за изменения устава

Больше угля: как Путин предлагает увеличить экспорт российского сырья

МИД отреагировал на смерть Маккейна словами об уважении

В Минюсте объяснили отказ зарегистрировать партию «Россия будущего»

В МИДе не исключили зеркального ответа на санкции США против физлиц

Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью

Порошенко заявил о недопустимости федерализации Украины

Власти Москвы напомнили об ответственности за участие в акции 9 сентября

В Кремле рассказали о пожеланиях Путина Тулееву

В Крыму произошел выброс неизвестного вещества

Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг

Трамп объявил о заключении сделки с Мексикой взамен НАФТА

«Миротворец» обвинил основателя Pink Floyd в антиукраинской пропаганде

В МИД Украины заявили о сохранении соглашения об Азовском море с Россией

Суд отклонил первый иск к Роскомнадзору из-за блокировки Telegram

В Волгоградской области завели дело за нападение на сотрудников колонии

Луис Адриано пропустит три матча «Спартака» в Лиге Европы

Глава МИД Австрии упала в обморок на Европейском форуме

Как Путин провел выходные в Туве с Бортниковым и Шойгу