В МИДе не исключили зеркального ответа на санкции США против физлиц

Россия не оставит без зеркального ответа американские санкции, направленные против российских физлиц. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Мы, конечно же, не оставляем без зеркального ответа расширение американцами так называемых черных списков наших физических лиц», — сказал Рябков.
По его словам, президент Владимир Путин «рассматривает разные варианты» ответа на ограничения и «в должное время примет соответствующее решение». Замглавы МИДа подчеркнул, что ответ на санкции подразумевает не только действия в экономической сфере.
Новый пакет антироссийских санкций вступил в силу 27 августа. Ограничения ввели в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок», в Москве отрицают все обвинения.
В посольстве России в США назвали новые ограничения «санкционной лихорадкой», а официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла их частью американской политики по «размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями». В Кремле заявили, что дадут ответ по санкциям, соответствующий российским интересам.