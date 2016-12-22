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Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Белоруссию
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Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Белоруссию
Общество, 17:57
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Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Белоруссию

Журналистам, ставшим фигурантами дела о незаконном доступе к информации агентства БелТА, временно закрыли выезд из страны. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

По информации ассоциации, выезд запрещен главреду БелаПАН Ирине Левшиной, обозревателю БелаПАН Татьяне Коровенковой, журналисту Deutsche Welle Павлу Быковскому, редакторам Tut.by Галине Уласик и Анне Калтыгиной.

 

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Дело о незаконном доступе к платным материалам агентства БелТА было возбуждено 7 августа. Тогда были задержаны главный редактор Tut.by Марина Золотова, редактор портала Анна Калтыгина и журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова. Глава БАЖ Андрей Бастунец сообщал, что по делу задержали восемь человек. Позднее задержали пятерых журналистов сайта Realt.by и обозревателя DW Павла Быковского.

9 августа задержанных журналистов освободили из-под стражи, однако точное число отпущенных сотрудников СМИ неизвестно.

Совет Европы заявил об обеспокоенности информацией об обысках и задержаниях сотрудников СМИ Белоруссии и призвал освободить журналистов. Официальный представитель генсекретаря совета Даниэль Хёльтген заявил РБК, что к задержаниям «следует прибегать в качестве последнего средства».

Теги: журналисты , Белоруссия
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