МИД Белоруссии прокомментировал задержания журналистов

Ведомство призвало не искать в деле ущемления свободы слова, отметив, что ситуация не лежит в политической плоскости. Журналистов tut.by и БелаПАН задержали по делу о несанкционированном доступе к платной информации госагентства

Марина Золотова (Фото: zolotova.tut / Facebook)

Министерство иностранных дел Белоруссии, комментируя задержание журналистов интернет-портала tut.by и информационного агентства БелаПАН, заявило, что данное дело не имеет отношения к свободе СМИ в Белоруссии.

«Не стоит искать какой-то другой подоплеки или подводных камней — ситуация никоим образом не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в Беларуси», — сказал журналистам пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Во вторник, 7 августа, Следственный комитет Белоруссии объявил о задержании нескольких журналистов белорусских СМИ по делу о несанкционированном доступе к платной ленте государственного информационного агентства БелТА. Речь шла о задержании главного редактора информационного портала tut.by Марины Золотовой, редакторе этого же издания Анне Калтыгиной и журналисте агентства БелаПАН Татьяне Коровенковой.

Всех их заподозрили в совершении преступления по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Белоруссии (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда).

Сообщалось также, что в зданиях, где располагаются указанные СМИ, проходят обыски. Помимо этого сайт Белорусской ассоциации журналистов сообщал также об обысках в редакции белорусской газеты «Навука».

Ранее во вторник ситуацию вокруг задержания журналистов прокомментировал РБК основатель портала tut.by Юрий Зиссер. По его словам, обыск проводили сотрудники управления по борьбе с компьютерной преступностью ГУВД Мингорисполкома. Зиссер признался, что очень удивился информации о проникновении в компьютерную систему БелТА. «Я не представляю, зачем это было нужно», — сказал он, добавив, что новости БелТА появляются на сайте БелТА и ими все могут пользоваться. Он не смог сказать, виновны ли сотрудники портала в инкриминируемых им деяниях. «В любом случае это не инициатива портала, потому что при наших оборотах, заработках экономия 600 руб. в месяц на подписке — это смешно», — заметил он.