В Белоруссии отпустили задержанных за чтение платных новостей журналистов

Задержанных по делу о незаконном доступе к информации агентства БелТА журналистов освободили из-под стражи, сообщается на сайте Следственного комитета Белоруссии.

Следователи отметили, что главный редактор Tut.by Марина Золотова активно сотрудничала с правоохранительными органами и признала, что сотрудники ее издания незаконно использовали подписку БелТА.

После проведения следственных действий было решено отпустить Золотову, а также журналистов Анну Калтыгину, Галину Уласик, Анну Ерманченко и других лиц, проходящих по этому делу. В СК не назвали точное число отпущенных журналистов.

Дело о незаконном использовании белорусскими журналистами платной подписки агентства БелТА было возбуждено 7 августа. В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали главного редактора Tut.by Золотову и работающую там Калтыгину. Глава Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец сообщил тогда РБК, что всего по данному делу следователи задержали восемь человек.

На следующий день белорусский СК рассказал о задержании редактора издания «Белорусы и рынок» Алексея Жукова и обозревателя немецкого издания Deutsche Welle Павла Быковского.

В Совете Европы призвали Белоруссию освободить задержанных, в МИД страны заявили, что дело не касается свободы СМИ или журналистской деятельности.