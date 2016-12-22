Совет Европы призвал освободить задержанных белорусских журналистов

Совет Европы обеспокоен информацией об обысках и задержаниях в белорусских СМИ и призывает освободить журналистов. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсекретаря совета Даниэля Хёльтгена, поступившем в РБК.

«Законодательство соблюдать необходимо, но расследования не всегда требуют задержаний, к которым следует прибегать в качестве последнего средства», — заявил он.

Хёльтген призвал следственные органы Белоруссии провести оперативное и прозрачное расследование, а также освободить журналистов.

«Свобода СМИ является одним из самых важных прав человека в демократическом обществе. Его необходимо уважать повсюду в Европе», — подчеркнул представитель генсекретаря СЕ.

Ранее Следственный комитет Белоруссии задержал главного редактора Tut.by Марину Золотову, редактора того же издания Анну Калтыгину и журналиста БелаПАН Татьяну Коровенкову. Белорусский СК возбудил против них уголовное дело о несанкционированном подключении к информации агентства БелТА.

Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что это дело не имеет отношения к свободе СМИ в стране. «Ситуация никоим образом не лежит в политической плоскости», — сказали в белорусском МИДе.