В Белоруссии задержали журналистов сайта о недвижимости по «делу БелТА»

Пять журналистов сайта Realt.by доставили в Следственный комитет Белоруссии для допроса. Об этом сообщается на сайте Белорусской ассоциации журналистов.

Журналисты портала рассказали ассоциации, что утром в их офисе прошли обыски по «делу БелТА». Сейчас в белорусском СК находятся Игорь Хмара, Владислав Кулецкой, Мария Сорока, Елена Масловская и Станислав Матвиенко.

Ассоциация также сообщила, что сотрудники СК забрали из дома в Боровлянах редактора сайта газеты «Белорусы и рынок» вместе с женой.

Ранее в Минске следователи пришли с обыском к обозревателю ​Deutsche Welle Павлюку Быковскому и его жене. По его словам, это связано с «делом БелТА».

Накануне СК Белоруссии возбудил дело о несанкционированном доступе к платным услугам информационного агентства БелТА. Поводом стала жалоба БелТА о сбоях при доступе к платной подписке, которые возникли у одного из клиентов агентства. В итоге, по данным Белорусской ассоциации журналистов, СК задержал 8 сотрудников СМИ. Среди них оказались главный редактор Tut.by Марина Золотова и редактор Анна Калтыгина, а также журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова.

МИД Белоруссии заявил, что это дело не имеет отношения к свободе СМИ в стране. «Ситуация никоим образом не лежит в политической плоскости», — сказали в ведомстве.