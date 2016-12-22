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СК Белоруссии сообщил о новых задержаниях по «делу БелТА»
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СК Белоруссии сообщил о новых задержаниях по «делу БелТА»
Общество, 18:13
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СК Белоруссии сообщил о новых задержаниях по «делу БелТА»

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали новых подозреваемых по делу о неправомерном доступе к информации агентства БелТА, сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня проводятся следственные действия с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВи». Кроме того, по подозрению в совершении аналогичных противоправных деяний задержаны Алексей Жуков и Павел Быковский», — отмечается в тексте.

В Белоруссии задержали журналистов сайта о недвижимости по «делу БелТА»
Общество

Ранее Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что в СК для допроса доставили пятерых журналистов портала о недвижимости Realt.by. С обыском пришли к обозревателю Deutsche Welle Павлу Быковскому и его жене.

7 августа СК возбудил уголовное дело о неправомерном доступе к информации государственного агентства БелТА, которое пода​ло жалобу о сбоях при доступе к платной подписке у одного из клиентов. После этого СК задержал нескольких журналистов, в том числе главного редактора Tut.by Марину Золотову и редактора Анну Калтыгину, а также сотрудника БелаПАН Татьяну Коровенкову.

Теги: Белоруссия , задержания
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