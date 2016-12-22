Экс-командующий ВМС Украины обвинил Россию в провоцировании бунтов

Последствия экономического давления России на Украину в Черном и Азовском морях могут вызвать «социальные колебания» среди населения, заявил бывший глава ВМС Украины Сергей Гайдук телеканалу «Еспрессо TV».

Он отметил, что в портах Мариуполя и Бердянска заняты около 5 тыс. человек, которые могут лишиться работы из-за давления России. «Представьте себе, на востоке от Мариуполя находится «нулевка», где находится наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на запад от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и прочее», — сказал он.

По словам Гайдука, участие в таких протестах могут принять не только люди, работающие в портах, но и сотрудники металлургической отрасли.

Ситуация в Азовском и Черном морях обострилась, после того как украинские пограничники задержали российское судно «Норд» в марте этого года. Капитана привлекли к уголовной ответственности, арестовали и позже выпустили, обязав являться по первому требованию следствия.

После этого в Азовском море Росрыболовство создало оперативный штаб. Отмечалось, что основной целью штаба по борьбе с «пиратством со стороны Украины» станет обеспечение безопасности российских рыбаков.

Президент Украины Петр Порошенко в июле приказал главам Минобороны, Генштаба и ВМС страны бороться с незаконными действиями российских пограничников. Замминистра страны по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука предложил обратиться в НАТО и попросить о сопровождении украинских судов кораблями альянса.

21 августа пресс-секретарь госпогранслужбы Украины рассказал, что в районе Керченского пролива в Азовском море из-за досмотров и ожидания разрешений на проход через пролив стоят около 150 украинских судов. В свою очередь Росрыболовство обвинило Украину в несоблюдении договора по Азовскому морю.