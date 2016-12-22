NYT узнала о рассмотрении кандидатуры вдовы Маккейна на его должность

Губернатор Аризоны Даг Дьюси рассматривает возможность назначить Синди Маккейн, вдову сенатора Джона Маккейна, на пост временно исполняющего обязанности сенатора от штата, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных членов Республиканской партии.

Издание уточняет, что после смерти Маккейна Дьюси должен выбрать того, кто займет его место до 2020 года, когда пройдут выборы сенатора от штата. В список кандидатов, которых рассматривает губернатор, попали вдова Маккейна Синди, а также экс-сенатор Джон Кайл и два бывших члена палаты представителей — Джон Шадегг и Мэтт Салмон.

Маккейн был избран сенатором от Аризоны в 1986 году. В 2017 году стало известно, что ему диагностировали опухоль головного мозга. 24 августа этого года его семья объявила, что Маккейн прекратил лечение. «Джон прожил год, и это дольше, чем ожидали многие. Но развитие болезни и неумолимое влияние возраста выносят свой вердикт», — говорилось в заявлении. Через два дня, 26 августа, он скончался.

Похороны Маккейна пройдут 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мэриленд). Президента США Дональда Трампа, действия которого сенатор неоднократно критиковал, на церемонию не пригласили.

Синди Лу Хенсли — дочь крупного аризонского бизнесмена, она стала женой Маккейна в 1980 году. У них родились трое детей — дочь Меган (1984) и сыновья Джон (1986) и Джеймс (1988). В 2008 году она стала членом правления основанной ее отцом компании Hensley & Co, занимающейся продажей пива.