WP узнала о запрете Трампа называть Маккейна героем

Дональд Трамп запретил своей администрации выпускать заявление по поводу смерти сенатора Джона Маккейна, в котором говорилось бы о его военных заслугах

Джон Маккейн (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли предлагали выпустить официальное заявление по поводу смерти сенатора Джона Маккейна. В нем они хотели напомнить о военном прошлом покойного и охарактеризовать его как героя. Однако это предложение было заблокировано президентом Дональдом Трампом, который посчитал нужным написать короткое сообщение в Twitter, сообщает Washington Post.

В результате вместо некролога, который был написан незадолго до смерти сенатора от штата Аризона, в персональном аккаунте Трампа появилось сообщение: «Мои искренние соболезнования семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами».

Сандерс отказалась комментировать материал о таком решении Трампа, указывает издание.

Washington Post указывает, что причиной такого решения могли быть непростые отношения между Трампом и Маккейном, связанные с тем, что сенатор от Аризоны не поддерживал многие из начинаний президента. Например, встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки Маккейн охарактеризовал как «трагическую ошибку», к которой привели наивность Трампа и «его симпатия к автократическим лидерам». Тем не менее, газета отмечает, что в прежние годы администрация Белого дома всегда выпускала официальные некрологи в случае смерти известных жителей США.

Собеседники газеты указывают, что за последние два года Трамп не сказал ни одного хорошего слова про Маккейна. Более того, в 2015 году он заявил своим избирателям в Айове, что не считает сенатора героем из-а того, что тот шесть лет пробыл в плену во Вьетнаме. «Я уважаю людей, которые не попадали в плен», — заявил тогда Трамп.

Уже когда Маккейн боролся с онкологическим заболеванием, Трамп заявлял, что тому следовало оставить кресло сенатора.

При этом старый знакомый Трампа Крис Радди заявил, что в 2008 году Трамп поддерживал Маккейна, который баллотировался на пост президента. «Он говорил, что Республиканской партии нужен кто-то необычный вроде Маккейна», — указывал Радди.

Маккейн умер 26 августа на 82-м году жизни. За несколько дней до смерти он отказался от дальнейшей борьбы с опухолью мозга, продолжавшейся около двух лет.