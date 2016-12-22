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Умер сенатор Джон Маккейн
Политика, 03:30
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Умер сенатор Джон Маккейн
Сенатор-республиканец Джон Маккейн умер на 82-м году жизни. Политик последние годы боролся с неизлечимым заболеванием и несколько дней назад принял решение отказаться от лечения
Джон Маккейн (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Сенатор Джон МакКейн умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает NBCNews со ссылкой на заявление его семьи.

В последние годы жизни Джон Маккейн страдал от рака мозга. 24 августа он сообщил о решении отказаться от продолжения лечения в связи с его безуспешностью. «Развитие болезни и неумолимое влияние возраста выносят свой вердикт», — говорилось в заявлении семьи политика.

Опухоль мозга ему диагностировали в июле 2017 года после проведенной на глазу операции. Анализ тканей показал, что у Маккейна глиобластома.

Свою поддержку политику после решения прекратить лечение от рака высказали обе партии американского Конгресса. «Джон Маккейн олицетворяет служение нашей стране. Вся палата [представителей] молится за Джона и его семью в эти дни», — сказал спикер палаты представителей Пол Райан.

Джон Маккейн был известен своим резким отношением к российской внешней политике и считался одним из наиболее заметных «ястребов» в США. Одно из последних заявлений сенатора касалось встречи Трампа и Путина в Хельсинки, которую Маккейн назвал «трагической ошибкой». «Путин — враг Америки. Не потому, что мы этого захотели, а потому, что он сам принял такое решение. Он решил вторгнуться в Украину и оккупировать Крым. Он решил помочь режиму Асада в уничтожении сирийского народа. Он решил вмешаться в выборы в Америке и подорвать демократические институты во всем мире и в самой России», — говорилось в заявлении сенатора, опубликованном на его официальном сайте.

Джон Маккейн родился в семье военных в 1936 году на авиабазе ВВС США в Панаме. В 1958 году он окончил военную академию и стал летчиком морской авиации. Начало его службы пришлось на годы Карибского кризиса (октябрь 1962 года). С 1967 года он в качестве пилота авианосца «Форрестол» проходил службу во Вьетнаме. В том же году, в октябре, он был сбит советской зенитной ракетой комплекса С-75 в районе Ханоя, после чего попал в плен к вьетнамцам. В 1968 году отец Маккейна стал главнокомандующим Тихоокеанского флота США, в связи с чем вьетнамские коммунисты предложили освободить его, однако сам Маккейн отказался выйти на свободу за счет положения своего отца.

В лагере военнопленных, по рассказам Маккейна и находившихся с ним заключенных, он подвергался пыткам и избиениям. Он был освобожден только спустя более пяти лет заключения, в 1973 году, после подписания Парижских соглашений, согласно которым американские войска покидали Вьетнам.

После освобождения из плена он вернулся в США и вновь приступил к военной службе. В начале 1980-х годов он начал политическую карьеру и в 1982 году стал членом Палаты представителей, а в 1986 был избран сенатором от штата Аризона. Маккейн дважды выдвигался на пост президента США – в 2000 году (тогда он проиграл в праймериз Республиканской партии Джорджу Бушу) и в 2008 году (тогда его соперником стал Барак Обама). По итогам выборов 2008 года он набрал 45,7% голосов избирателей.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Джон Маккейн
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