Родные Маккейна не пригласили Трампа на похороны сенатора

Президент США Дональд Трамп не будет приглашен на церемонию прощания с сенатором Джоном Маккейном, который скончался 26 августа, сообщает CNN со ссылкой на родственников покойного

Дональд Трамп (Фото: Oliver Contreras / Zuma / ТАСС)

Умерший 26 августа сенатор Джон Маккейн сам занимался планированием церемонии похорон, согласно его воле президент США Дональд Трамп на нее приглашен не будет. Об этом CNN рассказали двое родственников сенатора.

На похоронах выступят, согласно воле покойного, бывшие президенты США и бывшие соперники — республиканец Джордж Буш-младший и демократ Барак Обама.

Маккейн неоднократно критиковал действующего президента США, ​называл его «импульсивным» и «дезинформированным».

Ранее источники NYT в республиканской партии сообщили, что Маккейна похоронят в Аннаполисе, в штате Мэриленд. Прощание с сенатором, по данным издания, пройдет в здании законодательной ассамблеи штата Аризона. Место прощания выбрали не случайно, поскольку Маккейн представлял этот штат в к​онгрессе США на протяжении 35 лет.

О том, что Трампа не пригласят на похороны, родственники Маккейна заявили еще в мае. По данным NYT, они даже направили в Белый дом предупреждение, что не намерены видеть Трампа на похоронах. Однако вице-президент Майкл Пенс, уточняет издания, скорее всего, получит приглашение.



81-летний Джон Маккейн умер от опухоли мозга, о которой он узнал летом 2017 года. У Маккейна были сложные отношения с Трампом. В частности, будущий президент в 2015 году обмолвился, что не уважает людей, попавших в плен (во время войны во Вьетнаме Маккейн были в плену). «Я люблю тех людей, которых не берут в плен», — сказал тогда Трамп.