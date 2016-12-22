Маккейна похоронят на территории Военно-морской академии в Аннаполисе

Американский сенатор Джон Маккейн, который скончался 28 августа, будет похоронен на территории Военно-морской академии в Аннаполисе в штате Мэриленд. Об этом говорится в его завещании, сообщает USA Today. Закрытая поминальная служба в часовни академии и похороны на кладбище пройдут 2 сентября, передает Fox News.

Как отмечается в сообщении, сенатор будет погребен около могилы своего сокурсника и лучшего друга Чарльза Ларсона. На кладбище, которое выбрал Маккейн, похоронены сотни офицеров ВМС США командиры, адмиралы и курсанты. Маккейн хотел был похороненным рядом со своим другом на вершине холма, который выходит на реку Северн, сообщает USA Today.



Маккейн был выпускником Военно-морской академии в Аннаполисе. Там они учились вместе с Ларсоном. Маккейна назвали МакСкверный, потому что он был известен тем, что не соблюдал правила и у него были низкие оценки. Ларсон же был хорошим студентом, отмечает USA Today. Оба они дружили на протяжении всей жизни. Ларсон скончался в 2014 году в возрасте 77 лет.



Телеканал опубликовал фотографию могилы Ларсон, рядом с которой стоят два колышка и рыжий конус, который, указывает на место, где будет похоронен Маккейн. Маккейн хотел был похороненным рядом с ним на верху холма, который выходит на реку Северн.