Семья арестованного в США Ярошенко рассказала о второй встрече с летчиком

Супруга и дочь арестованного в США российского летчика Константина Ярошенко провели с ним вторую встречу 26 августа в тюрьме Данберри, штат Коннектикут. Об этом жена летчика Виктория Ярошенко сообщила ТАСС.

По словам дочери россиянина Екатерины Ярошенко, встреча продлилась шесть часов. Она отметила, что отец страдает от болезней желудка, зубов, а также приступов аллергии. «Хотелось бы, чтобы отец выглядел лучше. Тему дальнейших наших шагов не затрагиваем. Мы не виделись семь лет, и нам есть, о чем поговорить», — сказала она. Первая за семь лет встреча Ярошенко с семьей прошла 24 августа.

Ярошенко задержали в Либерии в 2011 году по запросу Вашингтона и экстрадировали в США. В Штатах летчик был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в мае 2017 года обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу и попросила его помиловать летчика. Однако Трамп сообщил, что не нашел оснований для помилования Ярошенко. Жена россиянина предлагала обменять летчика на одного из американцев.