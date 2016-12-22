Жена осужденного в США Ярошенко предложила обменять его на американца

Супруга российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США за контрабанду наркотиков, заявила, что ее мужа можно обменять на американца. Об этом Виктория Ярошенко рассказала в интервью «Известиям».

«Конечно, хотелось бы обсудить все возможные варианты его вызволения отсюда. Можно снова задействовать механизм Конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года, попытаться обменять на американцев», — сказала она.

Супруга Ярошенко намерена обсудить этот вопрос с сотрудниками российского посольства. Она добавила, что также хотела бы поговорить с представителями Минюста и Бюро тюрем США.

Ярошенко задержали в Либерии по запросу Вашингтона после чего россиянина экстрадировали в США. Там ему предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюремного заключения.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в мае 2017 года попросила президента США Дональда Трампа помиловать Ярошенко, но тот не нашел для этого оснований. 24 августа россиянина должна посетить его супруга.

Накануне, вопрос Ярошенко поднимался в ходе беседы главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Лавров отметил, что Ярошенко и другой россиянин — Виктор Бут (осужден на 25 лет за попытку продать оружие колумбийским террористам) оказались в американских тюрьмах «в нарушение процедур, предусматриваемых двусторонним Договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 года».