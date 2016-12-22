Защита Ярошенко направила в ООН запросы с просьбой разобраться в его деле

Защита российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает тюремный срок в США, направила двум спецпосланникам ООН обращение с просьбой разобраться в его деле. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Алексей Тарасов.
«Были отправлены запросы за моей подписью и от имени Константина Ярошенко, который полностью согласен с этой инициативой, специальным докладчикам ООН», — рассказал он.
Тарасов пояснил, что оправил запросы спецдокладчику по пыткам Нильсу Мельцеру и его коллеге Сенг Фил-Хонгу, занимающемуся произвольными задержаниями. Адвокат добавил, что они могут провести расследования и имеют полномочия выдвинуть требования властям определенной страны.
Он выразил уверенность в том, что задержание Ярошенко в Либерии и его «похищение с маской на голове» является произвольным задержанием.
В то же время в тюрьме США прошла первая за семь лет встреча с дочерью и женой. Константина Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии, после чего передали властям США. Летчика обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы. В июне Ярошенко перевели в тюрьму с пониженными требованиями безопасности в городе Данбери, штат Коннектикут.