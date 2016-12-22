Лавров и Помпео обсудили ситуацию с Ярошенко, Бутиной, Сенцовым и Бутом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Майк Помпео в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг российских граждан, находящихся в тюрьмах в США, а также отбывающего наказание в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.
Лавров призвал «незамедлительно прекратить преследование под надуманным предлогом» арестованной в США россиянки Марии Бутиной. Также министр обратил внимание на ситуацию с отбывающими наказание в США Виктором Бутом и Константином Ярошенко, которые оказались в американских тюрьмах «в нарушение процедур, предусматриваемых двусторонним Договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 года».
Помпео затронул ситуацию с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым. «Ему были даны соответствующие разъяснения», — говорится в сообщении МИДа.
Также Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии и другие актуальные международные темы. Лавров подчеркнул, что обстановка в мире требует общих усилий России и США в преодолении вызовов, «чему препятствует продолжающаяся в Вашингтоне деструктивная линия на подрыв отношений».
22 августа официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт призвала власти России освободить Сенцова, который голодает в тюрьме более 100 дней. Она отметила, что «еще один невинный человек погибает в российской тюрьме». Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году. Его приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в создании террористического сообщества.
Бутина была арестована в США 18 июля. Ее обвиняют в работе иностранным агентом без соответствующего разрешения и сговоре с целью работы на иностранное государство. Защита Бутиной отвергает все обвинения и настаивает на том, что девушка находилась в США по студенческой визе. В посольстве России в США 19 августа заявили, что россиянку перевели в другую тюрьму и собираются держать в одиночной камере в полной изоляции. Летчика Ярошенко задержали в Либерии и экстрадировали в Соединенные Штаты в 2010 году. Там его обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы. Бизнесмен Бут был задержан в Бангкоке в 2008 году, в 2010 году его выдали США. В 2012 году его приговорили к 25 годам лишения свободы за продажу оружия.