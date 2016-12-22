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Осужденный в США летчик Ярошенко впервые за 7 лет встретился с семьей
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Осужденный в США летчик Ярошенко впервые за 7 лет встретился с семьей
Общество, 20:27
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Осужденный в США летчик Ярошенко впервые за 7 лет встретился с семьей

Летчик Константин Ярошенко, осужденный в США за контрабанду наркотиков, впервые за семь лет встретился с женой и дочерью. Об этом заявил вице-консул генконсульства России в Нью-Йорке Евгений Успенский, сообщает «РИА Новости».

«Когда он к ним вышел, жена и дочка выбежали к нему, обнялись, это было очень эмоционально и нелегко смотреть. Они были очень рады», — сказал Успенский.

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Ярошенко был задержан в Либерии в 2011 году по запросу США, после чего его экстрадировали в Штаты. Там он был осужден на 20 лет тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в мае 2017 года обращалась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать Ярошенко, но американский лидер заявил, что не нашел для этого оснований. Супруга Ярошенко 24 августа предложила обменять летчика на одного из американцев.
Теги: Константин Ярошенко , американская тюрьма , генконсульство , россиянин
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