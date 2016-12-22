ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,12 66,69 EUR Нал. 78,99 77,54 USD Бирж. 67,10 -1,09 EUR Бирж. 77,95 -0,80 USD ЦБ. 67,79 -0,73 EUR ЦБ. 78,41 -0,84 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6700,00 +177,90 IMOEX 2279,76 +0,87% RTSI 1064,46 +1,96% Brent 76,09 +2,00% DJIA 25790,35 +0,52% Nasdaq 7945,98 +0,86%
Два российских фрегата усилят соединение ВМФ в Средиземном море
Лента новостей
Создатели «Стражей Галактики» остановили работу над третьей частью фильма 10:53, Общество Абрамович снизил свою долю в «Первом канале» 10:28, Технологии и медиа Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 10:27, РБК и Сбербанк Террористы, Асад и оппозиция: в чем глава МИД Турции убеждал Лаврова 10:02, Политика Два российских фрегата усилят соединение ВМФ в Средиземном море 10:01, Политика Вот повезла: можно ли заработать на доставке детей из школы 09:38, Свое дело Минобороны предупредило о готовящейся в Сирии инсценировке химатаки 09:21, Политика В США самолет с перевозившими прах отца братьями потерпел крушение 09:21, Общество Голикова поручила доработать закон о декриминализации обезболивания 09:02, Общество В США обвинили в незаконном голосовании на выборах 19 иностранцев 09:01, Политика Число жертв землетрясений в Индонезии возросло до 555 человек 08:52, Общество В США хакера Никулина допросят по делу о «вмешательстве в выборы» 08:24, Политика Защита Ярошенко направила в ООН запросы с просьбой разобраться в его деле 07:44, Общество В Китае в результате пожара в отеле погибли 18 человек 07:21, Общество Семья умершего певца Принса подала иск в суд на его врача 06:58, Общество Маск отказался от идеи превратить Tesla в частную компанию 06:56, Бизнес Google предупредила сенатора конгресса США о кибератаке на его штаб 06:21, Политика Глава Twitter расскажет комитету конгресса США о принципах работы соцсети 05:48, Политика Советники Трампа обеспокоились возможным помилованием Манафорта 05:22, Политика Представители обеих партий конгресса США выразили поддержку Маккейну 05:18, Политика В Перу по дороге из Мачу-Пикчу перевернулся автобус с туристами 04:41, Общество CNN узнал о планах прокуратуры Нью-Йорка по расследованию против Коэна 04:12, Политика Bloomberg узнал о предупреждении от Болтона о готовности ударить по Сирии 03:58, Политика Власти США обсудили с Microsoft и Facebook вопросы кибербезопасности 03:09, Политика Госдеп счел финансовую помощь Евросоюза Ирану «неправильным сигналом» 02:37, Политика Миссия ОБСЕ встретилась с экипажем задержанного танкера «Механик Погодин» 02:19, Общество Во французском Марселе сошел с рельсов пассажирский поезд 01:49, Общество В Тульской области четыре человека погибли в результате ДТП с «КамАЗом» 01:04, Общество
Два российских фрегата усилят соединение ВМФ в Средиземном море
Политика, 10:01
0
Два российских фрегата усилят соединение ВМФ в Средиземном море

Два фрегата — «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» —Черноморского флота направились из Севастополя в состав российской эскадры в Средиземном море. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«Совершая переход морем, корабли выполнили комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Черном море», — говорится в сообщении.

В ВМФ рассказали об обнаружении фрегатом «Адмирал Эссен» подлодки США
Политика

Как уточнили в министерстве, в рамках учений фрегаты совместно с вертолетами Ка-27ПЛ выполнили задачи по взлету и посадке на палубу, а также по поиску и слежению за подводной лодкой.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент корабли проходят проливы Босфор и Дарданеллы. Согласно плану, они пополнят соединение ВМФ к концу дня.

Ранее стало известно, что сторожевой корабль «Пытливый» и большие десантные корабли «Николай Фильченков» и «Орск» прошли через Босфор и направились в сирийский порт Тартус, где находится российский пункт материально-технического обеспечения флота.

В сирийском Тартусе состоялся парад кораблей по случаю Дня ВМФ
Общество

16 августа состав российской эскадры в Средиземном море пополнил новейший малый ракетный корабль Черноморского флота ВМФ России «Вышний Волочек», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр».

11 августа в Средиземное море вошли противолодочный корабль «Североморск» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота России.

В июне к соединению ВМФ присоединились два корвета из состава Каспийской флотилии и большой десантный корабль.

Парад по случаю Дня ВМФ в городах России и в Сирии. Фоторепортаж Еще 12 фото
Фотогалерея


 

Теги: фрегаты , усиление , ВМФ , Средиземное море
Главное
Минобороны предупредило о готовящейся в Сирии инсценировке химатаки Политика
Материалы по теме
ОСК ответила на заявления властей об угрозе срыва поставок кораблей ВМФ Политика
Россия и Япония договорились о заходе сил ВМФ на Хоккайдо Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter