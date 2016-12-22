Два российских фрегата усилят соединение ВМФ в Средиземном море

Два фрегата — «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» —Черноморского флота направились из Севастополя в состав российской эскадры в Средиземном море. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«Совершая переход морем, корабли выполнили комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Черном море», — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, в рамках учений фрегаты совместно с вертолетами Ка-27ПЛ выполнили задачи по взлету и посадке на палубу, а также по поиску и слежению за подводной лодкой.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент корабли проходят проливы Босфор и Дарданеллы. Согласно плану, они пополнят соединение ВМФ к концу дня.

Ранее стало известно, что сторожевой корабль «Пытливый» и большие десантные корабли «Николай Фильченков» и «Орск» прошли через Босфор и направились в сирийский порт Тартус, где находится российский пункт материально-технического обеспечения флота.

16 августа состав российской эскадры в Средиземном море пополнил новейший малый ракетный корабль Черноморского флота ВМФ России «Вышний Волочек», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр».

11 августа в Средиземное море вошли противолодочный корабль «Североморск» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота России.

В июне к соединению ВМФ присоединились два корвета из состава Каспийской флотилии и большой десантный корабль.



