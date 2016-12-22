В сирийском Тартусе состоялся парад кораблей по случаю Дня ВМФ

В сирийском порту Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения российского флота, прошел парад кораблей в честь Дня ВМФ. Об этом сообщили РБК в Минобороны.

В частности, в параде участвовали малые ракетные корабли «Великий Устюг» и «Град Свияжск», подлодка «Колпино», корабль спецназначения «Кильдин», тральщик «Турбинист» и килекторное судно КИЛ-158.

«На сторожевом корабле «Сметливый» наградили ведомственными наградами моряков экипажей кораблей, выполнявших задачи в Средиземном море и показавших отличные результаты в боевой подготовке», — отмечается в сообщении Минобороны. В небе над портом также пролетели фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35С с сирийской авиабазы Хмеймим.

В России ежегодно с 1939 года в последнее воскресенье июля отмечается День Военно-морского флота. Главный военно-морской парад состоялся в Санкт-Петербурге, его принимал президент Владимир Путин. Выступая с речью, глава государства поздравил военных моряков и отметил роль ВМФ в обеспечении стратегического паритета. Премьер-министр Дмитрий Медведев принял участие в военно-морском параде в Севастополе.