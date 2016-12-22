Три российских боевых корабля вошли в Средиземное море через Босфор

Три Корабля Военно-Морского флота (ВМФ) России вошли в акваторию Средиземного моря через Черноморские проливы. Об этом сообщается в аккаунте блога Yörük Işık в Twitter.
Сторожевой корабль «Пытливый» и большие десантные корабли «Николай Фильченков» и «Орск» прошли через пролив Босфор 24 августа. Отмечается, что впервые за два года три корабля ВМФ России одновременно прошли Черноморские проливы. Они направились в сирийский порт Тартус, где располагается российский пункт материально-технического обеспечения флота.
По данным блога, корабль «Николай Фильченков» перевозит в Сирию грузовики «Урал» и «КамАЗ», а также машины скорой помощи ГАЗ. Возможно, сообщает портал, на нем перевозят бронетранспортеры БТР-80, оснащенные защитой от радиоуправляемых взрывных устройств «Пелена-6» и покрытые камуфляжем.
В субботу, 11 августа в Средиземное море вошли два корабля Северного флота России. Среди них оказались большой противолодочный корабль «Североморск» и ракетный крейсер «Маршал Устинов», который вернулся после ремонта. «Североморск» отрабатывал ведение борьбы с лодками, а «Маршал Устинов» тренировал действия расчетов противовоздушной обороны, а также проверил готовность оружия и технических средств.
17 июня в Средиземное море вошли два корвета из состава Каспийской флотилии — «Великий Устюг» и «Град Свияжск». Они были оснащены вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14УКСК, рассчитанной на восемь крылатых ракет большой дальности «Калибр».
15 июня большой десантный корабль «Николай Фильченков» также вышел в Средиземное море через пролив Босфор. Он переправлял бронеавтомобили «Тигр» и БТР-80.