«Вышний Волочек» с «Калибрами» усилит группировку ВМФ у берегов Сирии

​​Новейший малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота ВМФ России «Вышний Волочек» направился из Севастополя в состав российской эскадры в Средиземном море. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«Корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступит к выполнению поставленных задач», — уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент корабль проходит проливы Босфор и Дарданеллы.

МРК «Вышний Волочек» оснащен крылатыми ракетами «Калибр». Он поступил в состав Черноморского флота 1 июня. Ранее корабль завершил комплекс подготовительных и зачетных артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям.​