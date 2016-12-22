«Вышний Волочек» с «Калибрами» усилит группировку ВМФ у берегов Сирии
Политика, 11:17
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«Вышний Волочек» с «Калибрами» усилит группировку ВМФ у берегов Сирии
Новейший малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота ВМФ России «Вышний Волочек» направился из Севастополя в состав российской эскадры в Средиземном море. Об этом сообщается на сайте Минобороны.
«Корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступит к выполнению поставленных задач», — уточняется в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящий момент корабль проходит проливы Босфор и Дарданеллы.
МРК «Вышний Волочек» оснащен крылатыми ракетами «Калибр». Он поступил в состав Черноморского флота 1 июня. Ранее корабль завершил комплекс подготовительных и зачетных артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям.