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В ВМФ рассказали об обнаружении фрегатом «Адмирал Эссен» подлодки США
Политика, 04:07
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В ВМФ рассказали об обнаружении фрегатом «Адмирал Эссен» подлодки США

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» нашел и сопроводил американскую подводную лодку типа «Огайо» во время своего похода, который начался 13 марта в Севастополе и завершился 30 июня. Об этом сообщили в главном командовании ВМФ, пишет газета «Извести».

В Военно-морском флоте рассказали, что большую часть похода «Адмирал Эссен» провел в Средиземном море. Российский корабль обнаружил подводную лодку и начал ее преследовать в апреле. Российский фрегат взял на прицел субмарину США и следовал за ней, на протяжении двух часов. За это время он успел записать ее параметры. В ВМФ отметили, что в последствии они будут расшифрованы, и будут прилагаться к акустическому портрету американской субмарины, которую сделал российский фрегат.

В апреле американский авианосец USS Harry S. Truman и его эскорт направился к Ближнему востоку. Корабль ВМС США вышел из порта Норфолк. Предполагалось, что авианосец прибудет в Персидский залив в начале мая. Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир, комментируя ситуацию, заявил, что подобные передвижения — это «сложившиеся практика» пребывания американский военно-морских сил в ближневосточном регионе. В свою очередь, в ВМС США сообщили, что группа военных кораблей будет развернута на регулярной основе на Ближнем востоке и у берегов Европы.

Как сообщалось в мае, за передвижениями USS Harry S. Truman следил российский ракетный фрегат «Ярослав Мудрый». Его удалось сфотографировать британским журналистам телевизионной корпорации ITV. По их словам, моряки с обоих кораблей обменивались радиосообщениями, чтобы избежать конфронтации.

Подводные лодки типа «Огайо» были приняты на вооружение ВМС США с 1981 по 1997 года. Всего в распоряжении Пентагона 18 таких субмарин, 14 из которых оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами системы «Трайдент». У этих снарядов есть разделяющиеся головные части, каждая из которых с индивидуальным наведением. На оставшихся четырех подводных лодках установлены крылатые ракеты. Субмарины типа «Огайо» могут развивать скорость под водой до 25 узлов (46 км/ч) и опускаться на глубину до 550 м. Ее экипаж состоит из 14-15 офицеров и 140 матросов и старшин.

«Адмирал Эссен» — корабль проекта 1135.6. Его водоизмещение составляет около 4 тыс. т. Он способен развить скорость до 30 улов (55 км/ч). Фрегат может находится в автономном плавании 30 суток. На корабле установлены, в том числе крылатые ракеты «Калибр», ракетные комплексы самообороны «Штиль-1», а также реактивная бомбовая установка.

Теги: фрегат , ВМФ , подводная лодка
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