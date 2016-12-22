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В Средиземное море зашел вернувшийся в строй российский ракетный крейсер
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В Средиземное море зашел вернувшийся в строй российский ракетный крейсер
Политика, 13:22
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В Средиземное море зашел вернувшийся в строй российский ракетный крейсер
Крейсер «Маршал Устинов» вышел в Средиземное море. О появлении российских кораблей такого класса в этом регионе последний раз сообщалось 1,5 года назад — тогда крейсер «Петр Великий» сопровождал в походе корабль «Адмирал Кузнецов»
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Два корабля Северного флота России (СФ) — большой противолодочный корабль «Североморск» и вернувшийся после ремонта ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошли в воды Средиземного моря из Атлантики, сообщили в пресс-службе флота, передает «Интерфакс».

В СФ рассказали, что в Атлантике «Маршал Устинов» занимался тренировкой действий расчетов противовоздушной обороны и проверял готовность своего оружия и технических средств. В то же время БПК «Североморск» отработал ведение борьбы с лодками.

В пресс-службе отметили, что через Гибралтарский пролив корабли прошли в темное время суток «в условиях интенсивного судоходства».

В последний раз о пребывании российского ракетного крейсера в Средиземном море сообщалось в феврале 2017 года. Тогда это был тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», который сопровождал авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» во время его участия в военной операции в Сирии.

Парад по случаю Дня ВМФ в городах России и в Сирии. Фоторепортаж Еще 12 фото
Фотогалерея

«Маршал Устинов» с 2011 по 2016 год стоял в ремонте, в 2017-м он вернулся в строй после заводских испытаний. После этого ракетный крейсер принимал участие в параде Военно-морского флота в Кронштадте в 2018 году, а также был в группе кораблей Северного флота, которые в июне выходили в недельный поход для проведения практических стрельб и проведения испытаний нового оружия. Тот сбор-поход Минобороны России назвало самым масштабным за последнее десятилетие.

Северный флот отправился в самый масштабный за десятилетие поход
Политика

7 августа сообщалось, что «Маршал Устинов» и «Североморск» прошли в пролив Ла-Манш через Северное море и направились в Атлантический океан. На тот момент они преодолели свыше 4 тыс. морских миль после начала маневров.

«Маршал Устинов» — ракетный крейсер, входящий в состав Северного флота. Это второй корабль, построенный в рамках проекта 1164 «Атлант», он вступил в строй в 1986 году. Он вооружен 16 противокорабельными ракетами «Вулкан», системой ЗРК С-300Ф «Форт», а также другими видами вооружения.

Автор: Константин Нагаев.
Теги: Северный флот , Средиземное море
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