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Кадыров посоветовал обеспокоенным журналистам попить успокоительное
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Кадыров посоветовал обеспокоенным журналистам попить успокоительное
Общество, 15:09
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Кадыров посоветовал обеспокоенным журналистам попить успокоительное

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал журналистам, обеспокоенным ситуацией в регионе после нападения на полицейских, пропить курс успокоительного. Об этом он написал в своем Telegram.

«Понятно, что некоторые журналисты выполняют заказ по дестабилизации ситуации в Чеченской Республике. Но в Чечне работают верные последователи курса первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, и мы 24 часа в сутки стоим на страже вашего спокойствия», — добавил глава Чечни.

В Чечне ответили на обращение «Новой газеты» к Собянину
Общество

Ранее, 20 августа, в чеченском городе Шали двое мужчин с ножами попытались проникнуть на территорию отдела МВД и ранили двух сотрудников правоохранительных органов. В селе Мескер-Юрт неизвестный подорвал себя недалеко от поста полиции. Позже было установлено, что нападавшими были несовершеннолетние, самому младшему из которых было 11 лет. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

В связи с инцидентом, Кадыров провел встречу с сотрудниками органов внутренних дел. Он возмутился «воем» правозащитников при попытке провести расследование и организовать «профилактическую работу». По его словам, тот, кто сочувствует бандитам, — «враг, которому нет места в Чечне». ​


 

Теги: Рамзан Кадыров , заявление , дестабилизация
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