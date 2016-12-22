В Чечне ответили на обращение «Новой газеты» к Собянину

Обращение «Новой газеты» к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой запретить главе Чечни Рамзану Кадырову въезд в столицу является «пустышкой», сказал РБК пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

«Я могу сказать свое мнение, которое, думаю, не расходится с мнением главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича. Я это обращением называть не могу, я считаю, что это пустышка. Я как журналист, который работал в том числе в две войны, постыдился бы писать такие вещи», — отметил он.

Пресс-секретарь Кадырова добавил, что «есть вещи, которые серьезные издания, если это издания, если это журналисты, никогда не могут себе позволить, даже в шутливой форме». «Настоящие журналисты — это люди чести, совести и достоинства. Я, например, во время войны написал 37 тыс. сообщений, никогда ни один человек мне не сказал: «Вы здесь написали неправду», — сказал он.

По словам Каримова, когда Кадыров критически отзывался о правозащитниках, то он говорил «о тех людях, которые прикрываются маской правозащитников». «Он никогда не говорил ничего предосудительного в адрес настоящих правозащитников, которые действительно занимаются правозащитной деятельностью», — подчеркнул пресс-секретарь.

В пятницу, 24 августа, ​​«Новая газета» опубликовала обращение к Собянину, в котором попросила ввести «симметричный санкционный запрет» в отношении Кадырова и запретить ему въезд в Москву. Поводом послужило заявление главы республики о том, что «так называемым правозащитникам», «поднимающим вой» при попытках провести расследование и профилактическую работу, нет места в Чечне. В ходе выступления Кадыров апеллировал к публикации «Новой газеты» о нападении чеченских подростков на полицейских.

Журналисты отметили, что «самым прямым образом» относят себя к тем, кто считает, что лучшей профилактикой терроризма в Чечне является соблюдение законов и прав человека. В обращении отмечается, что в этом смысле коллектив издания можно назвать правозащитниками.

Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова пояснила РБК, что «обращение к Собянину сделано в шутливой форме». «Надеюсь, это прочитывается всеми участниками дискуссии, чтобы показать Рамзану Ахматовичу, что может быть и такая зеркальная реакция на его безумные правовые инициативы. Невозможно залезть в голову другому человеку, но нам кажется, что шутливость считывается. Не надо недооценивать чувство юмора чиновников», — сказала она.

20 августа в Чечне произошли несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов. Во всех трех случаях нападавшими были несовершеннолетние. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».