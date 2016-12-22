Кадыров заявил о команде «из-за рубежа» для нападения на полицейских

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что команда подросткам напасть на сотрудников правоохранительных органов поступила «из-за рубежа по соцсетям». Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

Он также отметил, что ведется работа по установке лиц, которые могли быть причастны к «психологической обработке и принуждению подростков» совершить нападения на полицейских. Кроме того, устанавливаются связи и круг общения нападавших. «Это настоящий заговор не просто против тех, кто стоит на страже правопорядка, а против всего чеченского народа», — заметил Кадыров. По его словам, те, кто завербовал несовершеннолетних, имели цель вызвать у российской общественности недоверие к подросткам, чтобы в каждом ребенке от 12 до 12 лет «лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника».

Кадыров заявил, что родители несут ответственность за действия своих детей. Он сказал, что, если родители не могут заниматься воспитанием своих детей и оградить от «пагубного влияния» террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России, и «ставленников спецслужб», то им нужно «официально обращаться за помощью» в органы опеки или в другие ведомства. «Но скрывать, что сын оказался в сетях вербовщиков, а затем разводить руками после того, как пролита кровь, никому не позволительно», — заявил глава Чечни.



Кадыров отметил, что у «народа» не будет «будущего», если не оградить подрастающее поколение от влияния ИГ и «иных проклятых псов ада», которых опекают «западные спецслужбы». Кадыров подчеркнул, что это является заботой для всех, а не только МВД и правоохранительных органов.

Нападения на сотрудников правоохранительных органов в Чечне произошли 20 августа. В городе Шали двое мужчин, вооруженных ножами пытались проникнуть на территорию отдела МВД, Они ранили двух полицейских и были убиты. Затем в селе Мескер-Юрт неизвестный подорвал себя недалеко от полицейского поста. Кроме того, водитель на Mercedes попытался наехать на сотрудника правоохранительных органов, а потом сбил двух сотрудников ДПС, пытаясь уйти от погони. В результате нападавший был убит, когда полицейские открыли по нему огонь.



Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рассказал РБК, что все нападавшие были несовершеннолетними. Он отметил, что самому младшему из них было 11 лет. Ответственность за атаки взяла на себя террористического организация «Исламское государство». По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).