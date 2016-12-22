ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,94 67,15 EUR Нал. 79,77 77,87 USD Бирж. 68,03 +0,75 EUR Бирж. 78,90 +1,05 USD ЦБ. 67,62 +0,44 EUR ЦБ. 78,20 +0,85 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6370,00 -93,80 IMOEX 2297,06 +0,23% RTSI 1065,34 -0,63% Brent 74,33 +2,47% DJIA 25733,60 -0,34% Nasdaq 7889,10 +0,38%
Кадыров заявил о команде «из-за рубежа» для нападения на полицейских
Лента новостей
Габрелянов ушел с поста гендиректора издающего Life холдинга News Media 02:11, Бизнес JPMorgan счел 2018 год «потерянным» для евро 01:58, Финансы Кадыров заявил о команде «из-за рубежа» для нападения на полицейских 01:45, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 01:21, РБК и Сбербанк МВД рассказало о новых водительских правах с чипом 01:15, Общество Сериал «Теория большого взрыва» решили закрыть 00:49, Общество AFP рассказало о передаче ИГ первой за год записи «речи Аль-Багдади» 00:34, Политика Суд подтвердил штраф в $ 4,7 млрд для Johnson&Johnson за асбест в тальке 00:01, Бизнес Трамп ответил на слова Коэна о поручении совершить преступление 22 авг, 23:50, Политика Четыре командира талибов приедут на мирные переговоры в Москве 22 авг, 23:49, Общество В Чехии признали оккупацией ввод войск стран Варшавского договора 22 авг, 23:25, Политика «Бычий» цикл на рынке США установил рекорд продолжительности 22 авг, 23:11, Финансы Австрия заявила о неизменности политики после визита Путина на свадьбу 22 авг, 22:52, Политика Фонд «короля облигаций» потерял 40% активов за полгода 22 авг, 22:51, Бизнес В МИДе заявили об оставшихся позади «56 санкционных раундах» 22 авг, 22:22, Политика В Бельгии мужчина с ножом напал на посетителей ресторана 22 авг, 22:18, Общество «Роснефть» попросила у Путина льготы для сохранения доли России на рынке 22 авг, 22:10, Бизнес Сергей Шнуров стал наставником в шоу «Голос» 22 авг, 21:47, Технологии и медиа Представитель Козака назвал минимальной угрозу повышения цен на бензин 22 авг, 21:43, Бизнес Reuters узнал об отмене IPO крупнейшей нефтяной компании мира 22 авг, 21:22, Бизнес Мужчина погиб после удара молнии на Эльбрусе 22 авг, 21:20, Общество «Гамбург» отклонил предложение «Зенита» о трансфере олимпийского чемпиона 22 авг, 21:08, Спорт Афганистан отказался от участия в мирных переговорах в Москве 22 авг, 21:06, Политика Климкин заявил о «состоянии войны» между Россией и Украиной 22 авг, 20:57, Политика СМИ рассказали о плане переложить затраты по «закону Яровой» на Google 22 авг, 20:54, Технологии и медиа Минэкономразвития утвердило правила контрольных закупок 22 авг, 20:54, Экономика Минфин рассказал о схеме передачи капитала оборонному банку 22 авг, 20:43, Финансы ВМС Великобритании рассказали о российском фрегате в Ла-Манше 22 авг, 20:38, Политика
Кадыров заявил о команде «из-за рубежа» для нападения на полицейских
Общество, 01:45
0
Кадыров заявил о команде «из-за рубежа» для нападения на полицейских

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что команда подросткам напасть на сотрудников правоохранительных органов поступила «из-за рубежа по соцсетям». Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

Он также отметил, что ведется работа по установке лиц, которые могли быть причастны к «психологической обработке и принуждению подростков» совершить нападения на полицейских. Кроме того, устанавливаются связи и круг общения нападавших.  «Это настоящий заговор не просто против тех, кто стоит на страже правопорядка, а против всего чеченского народа», — заметил Кадыров. По его словам, те, кто завербовал несовершеннолетних, имели цель вызвать у российской общественности недоверие к подросткам, чтобы в каждом ребенке от 12 до 12 лет «лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника».

Кадыров заявил, что родители несут ответственность за действия своих детей. Он сказал, что, если родители не могут заниматься воспитанием своих детей и оградить от «пагубного влияния» террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России, и «ставленников спецслужб», то им нужно «официально обращаться за помощью» в органы опеки или в другие ведомства. «Но скрывать, что сын оказался в сетях вербовщиков, а затем разводить руками после того, как пролита кровь, никому не позволительно», — заявил глава Чечни.

Кадыров отметил, что у «народа» не будет «будущего», если не оградить подрастающее поколение от влияния ИГ и «иных проклятых псов ада», которых опекают «западные спецслужбы». Кадыров подчеркнул, что это является заботой для всех, а не только МВД и правоохранительных органов.

Нападения на сотрудников правоохранительных органов в Чечне произошли 20 августа. В городе Шали двое мужчин, вооруженных ножами пытались проникнуть на территорию отдела МВД, Они ранили двух полицейских и были убиты. Затем в селе Мескер-Юрт неизвестный подорвал себя недалеко от полицейского поста. Кроме того, водитель на Mercedes попытался наехать на сотрудника правоохранительных органов, а потом сбил двух сотрудников ДПС, пытаясь уйти от погони. В результате нападавший был убит, когда полицейские открыли по нему огонь.

Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рассказал РБК, что все нападавшие были несовершеннолетними. Он отметил, что самому младшему из них было 11 лет. Ответственность за атаки взяла на себя террористического организация «Исламское государство». По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Теги: Рамзан Кадыров , Нападение на полицейского , .Чечня
Главное
JPMorgan счел 2018 год «потерянным» для евро Финансы
Материалы по теме
СМИ заявили о смерти напавшего на полицию в Чечне подростка Общество
Опубликовано видео с места нападения на полицейских в Чечне Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter