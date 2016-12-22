Кадыров рассказал про цель напавших на полицейских в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что целью молодых людей, предпринявших «попытку совершить резонансные преступления» в республике, было создать видимость наличия в Чечне людей, способных проводить теракты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что «все эти попытки сорваны», а бандиты нейтрализованы. «Один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив, доставлен в больницу», — уточнил Кадыров. Он добавил, что нападения совершались с целью «омрачить праздничный день» и помешать проведению мероприятий, связанных с Курбан-байрамом.

«Нет никаких сомнений в том, что мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы (члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». — РБК). Но картина дня свидетельствует о том, что никакой поддержки, никакой социальной базы у них в республике нет», — подчеркнул он.

Глава республики заверил, что ситуация в Грозном и Чечне «абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет». По данным Кадырова, в Шали пострадали двое полицейских, в Грозном получили травмы сотрудники ДПС.

Утром 20 августа в городе Грозном и Шалинском районе Чечни произошло несколько нападений на полицейских. По неподтвержденным данным, один сотрудник правоохранительных органов погиб, пострадали еще трое. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.