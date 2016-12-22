Кремль прокомментировал слова Кадырова о правозащитниках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о мешающих правоохранительным органам правозащитниках, отметил, что цитата могла быть вырвана из контекста. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, нужно «дифференцировать правозащитников». «Многие правозащитники выполняют очень необходимые функции и пользуются заслуженным уважением», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков также выразил убеждение, что слова Кадырова «не могут распространяться на всех правозащитников, которые есть в стране».

Накануне Кадыров на встрече с сотрудниками органов внутренних дел заявил, что ему «надоели разговоры каких-то так называемых правозащитников», которые «поднимают вой» при попытке провести расследование или организовать «профилактическую работу». По его словам, тот, кто сочувствует бандитам, — «враг, которому нет места в Чечне». ​

Встреча Кадырова с силовиками была посвящена нападениям на сотрудников полиции, произошедшим в Чечне 20 августа. В городе Шали двое мужчин пытались проникнуть на территорию отдела МВД и ранили двух полицейских ножами. Также в селе Мескер-Юрт неизвестный подорвал себя недалеко от поста полиции. Третий случай произошел на въезде в Грозный, где водитель Mercedes попытался сбить сотрудников ДПС и наехал на двоих полицейских. Впоследствии выяснилось, что нападавшими были несовершеннолетние, самому младшему из которых было 11 лет. Ответственность за инциденты взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».