Путин назначил Бабича новым послом в Белоруссии

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новым послом России в Белоруссии полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее стало известно, что Бабич, помимо должности посла, получит статус спецпредставителя президента. До этого такой статус был у Виктора Черномырдина и Михаила Зурабова — бывших послов России на Украине. Они являлись спецпредставителями президента по развитию торгово-экономических отношений с этой страной.
Кандидатуру Бабича также предлагали на пост посла России на Украине. Предполагалось, что в 2016 году он заменит Зурабова, который представлял интересы Москвы в Киеве шесть лет. Профильный думский комитет дал согласие на назначение Бабича. Но в Киеве согласовать кандидатуру посла отказались.
Последние 12 лет послом России в Белоруссии был Александр Суриков. Он не является кадровым дипломатом, а отправился на работу в Минск с поста помощника полпреда президента России в Сибирском федеральном округе.