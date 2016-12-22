Москва запросила у Минска агреман на назначение полпреда Бабича послом

Россия запросила у Минска агреман на назначение Михаила Бабича, полпреда в Приволжском федеральном округе, послом в Белоруссии. Депутаты и сенаторы обсудят его переход на дипломатическую работу на следующей неделе

Михаил Бабич (Фото: Роман Владимиров / РИА Новости)

​Белорусским властям высланы документы на получение агремана (предварительного согласия) на назначение Михаила Бабича, сейчас представителя президента в Приволжском федеральном округе (ПФО), послом России в стране, рассказал РБК собеседник, близкий к Кремлю. Перевод Бабича в послы он называет назначением «аппаратно влиятельного человека на стратегически важное направление». Вопрос о смене посла в Белоруссии давно обсуждался и стоял на повестке дня, сказал РБК собеседник в одной из интеграционных структур СНГ.

В Думе обсудят кандидатуру Михаила Бабича как посла России в Белоруссии на следующей неделе, рассказал РБК собеседник в руководстве профильного комитета. По его словам, вопрос о назначении Бабича с большой вероятностью будет одной из тем заседания комитета Госдумы по делам СНГ 18 июля.

Параллельно кандидатуру Бабича обсудят в профильном комитете верхней палаты, рассказал собеседник, близкий к руководству комитета. По его словам, этот вопрос должны внести в повестку комитета по международным делам на следующую неделю. Пока что в повестке этого вопроса нет, отмечает собеседник в аппарате комитета.

Послов России назначает президент России по согласованию с обеими палатами парламента. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях до назначения посла принято запросить у принимающей страны агреман на его назначение.

О том, что нынешний посол России в Белоруссии Александр Суриков оставит свой пост, информирован собеседник РБК, близкий к посольству в Минске. 77-летний Суриков возглавляет российское посольство в Минске вот уже 12 лет.

Бабич не ответил на звонки РБК.

Доверенный человек

«Бабич — человек с высоким уровнем доверия президента, и если его назначат послом в страну, которая является ближайшим союзником России и с которой Москва надеется расширять сотрудничество, это было бы вполне логично», — отмечает глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. К внешнеполитической карьере Бабича готовили давно, напоминает он: два года назад обсуждалось его назначение послом на Украину, однако Киев не дал согласия на назначение, напоминает он.

«Роль посла России в Белоруссии достаточно велика, местный политический бомонд уже привык к Сурикову, в последние годы работы он старался сглаживать все острые углы в отношениях двух стран», — сказал РБК белорусский политолог, руководитель аналитических проектов информационной компании БелаПАН Александр Класковский.

Когда появились слухи о назначении на должность посла «молодого и энергичного» 49-летнего Михаила Бабича, пошли предположения, что он призван проводить более активную работу в Минске, говорит эксперт. Однако на работу посольства в Белоруссии накладывает отпечаток специфика двусторонних отношений: большинство острых вопросов — к примеру, по газу и сельхозпродукции — решается обычно на уровне президентов, говорит Класковский.

Близкий к руководству одной из национальных республик ПФО источник РБК описывает Бабича как жесткого управленца. Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев охарактеризовал его как жесткого военного человека, который всегда добивается постановленной цели и по своему психотипу схож с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Но он отнюдь не солдафон, его целеустремленность не мешает ему быть гибким и разумным, — оговаривается политолог. — Он влиятельный человек с большим количеством связей, опытом и навыками, так что если ему что-то поручают — значит, это считают ответственным направлением. Возможно, Москва разыграет схему «доброго и злого полицейского», где Бабич проявит в переговорах привычную жесткость, а потом будет смягчение на уровне взаимодействия первых лиц и правительств».

О том, что Бабич не будет переназначен полпредом в ПФО, а может возглавить российское посольство в Белоруссии, в конце июня сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сменить его в должности полпреда может экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев или сенатор Любовь Глебова, в прошлом глава Россотрудничества, утверждало агентство.

Михаил Бабич занимает пост полпреда президента в ПФО последние семь лет. Выходец из силовых структур, он служил в ВДВ и войсках КГБ, руководил корпорацией «Антей», был вице-премьером Подмосковья и Ивановской области. В 2002–2003 годах возглавлял правительство Чечни. Некоторое время Бабич был помощником главы Погранслужбы ФСБ, а с 2003 по 2011 год — депутатом Госдумы.

За время работы Бабича в ПФО в Кремле решили не продлевать договор о разграничении полномочий с Татарстаном. Администрация президента также не пошла на уступки национальным республикам, в том числе ПФО, и по поводу изучения национальных языков в школе — они изучаются добровольно, и для Татарстана исключения Москва делать не стала.

К настоящему времени Бабич остается единственным из восьми полпредов, который не фигурирует в кадровых президентских указах этого года. В мае 2018 года полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе был переназначен Юрий Трутнев, который совмещает эту должность с должностью вице-премьера, а в конце июня Владимир Путин подписал указы о переназначении или назначении полпредов еще в шести федеральных округах.