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Песков объяснил особый статус Бабича
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Песков объяснил особый статус Бабича
Политика, 13:52
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Песков объяснил особый статус Бабича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил особый статус спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений, который получил назначенный послом России в Белоруссии Михаил Бабич. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Это особый статус, это особый посол в особой для нас стране», — уточнил он.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Бабича послом и присвоил ему статус спецпредставителя.

Путин назначил Бабича спецпредставителем и послом в Белоруссии
Политика

Как объяснял источник РБК в МИДе, совмещение должностей даст Бабичу больше рычагов влияния. Так, кроме выполнения дипломатической работы, он сможет ставить задачи органам исполнительной власти России, а также собирать совещания с участием чиновников правительства.

До этого должности посла и спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов — бывшие послы России на Украине.


 

Теги: Дмитрий Песков , Михаил Бабич , особый статус
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