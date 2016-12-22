ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,83 63,02 EUR Нал. 73,92 73,05 USD Бирж. 63,44 +0,04 EUR Бирж. 73,44 +0,03 USD ЦБ. 63,14 +0,58 EUR ЦБ. 73,42 +0,31 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7351,00 -231,00 IMOEX 2289,81 -0,23% RTSI 1137,16 -0,33% Brent 73,34 -0,23% DJIA 25326,16 -0,03% Nasdaq 7802,69 +1,24%
Михаилу Бабичу предложили пост спецпредставителя президента в Белоруссии
Лента новостей
Спецборт МЧС отправился в Пакистан за спасенным альпинистом из России 13:52, Общество В криптовалютном кошельке Ledger нашли уязвимость 13:51, Крипто Крымский активист Евромайдана вышел из колонии в Кировской области 13:50, Политика Володин анонсировал «большие» слушания в Госдуме по пенсионной реформе 13:46, Общество Насколько Россия готова к промышленным инновациям 13:44, РБК и Schneider Electric На свалке «Ядрово» под Волоколамском лопнул изолирующий купол 13:39, Общество Bitcoin и Litecoin ожидаемо подешевели: как работают сигналы экспертов 13:36, Крипто Счетная палата при Кудрине возьмет на себя роль «борца за справедливость» 13:30, Экономика Медведев анонсировал борьбу с серыми картами техосмотра 13:28, Общество Убийца бывшего полковника Буданова умер в колонии 13:28, Общество Президент ЦАР направил Путину соболезнования после убийства журналистов 13:24, Общество Как носить головные уборы в городе 13:18, Стиль «Ювентус» и «Милан» обменялись основными игроками 13:11, Спорт Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 13:11, РБК Стиль и ASUS Не прогадать с дачей: в какое время года лучше покупать 6 соток 13:11, Недвижимость Средний сын Дональда Трампа сообщил об угрозах ему и его семье 13:09, Политика ФСБ задержала троих сотрудников «Крымэнерго» по подозрению во взятках 13:08, Общество В Москве умер трехкратный чемпион мира по хоккею Виктор Тюменев 12:52, Общество Чайка потребовал проверить отказы по делам о нарушениях в системе ФСИН 12:50, Общество Медведев назначил Мутко главой комиссии по казачеству 12:50, Политика Михаилу Бабичу предложили пост спецпредставителя президента в Белоруссии 12:44, Политика Санкций будет больше: рублю предсказали скорое падение 12:42, Quote Минфин направит на закупки валюты рекордные 383,2 млрд руб. 12:39, Экономика программаа от криптобиржи Coinbase 12:38, Крипто Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 12:36, РБК и Сбербанк Deutsche Bank признал неспособность собрать данные о клиентах в России 12:31, Финансы В Москве зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в воздухе 12:26, Общество В июле сфера услуг в России оживилась благодаря ЧМ-2018 12:25, Экономика
Михаилу Бабичу предложили пост спецпредставителя президента в Белоруссии
Политика, 12:44
0
Михаилу Бабичу предложили пост спецпредставителя президента в Белоруссии
Полпреду президента в ПФО Михаилу Бабичу, который рассматривается на должность посла в Минске, может быть придан статус спецпредставителя президента. До этого такой статус был у Виктора Черномырдина и Михаила Зурабова на Украине
Михаил Бабич (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Особый статус

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, которого планируется направить послом России в Белоруссию, может получить в Минске особый статус. Обсуждается, что помимо назначения на должность посла он также будет назначен спецпредставителем президента. Об этом РБК рассказал источник, близкий к Кремлю, и подтвердил собеседник, близкий к МИДу.

Совмещение должности посла в другом государстве с должностью спецпредставителя президента — достаточно редкий случай в российской дипломатической практике. Например, две должности совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов, которые были послами на Украине и одновременно спецпредставителями президента по развитию торгово-экономических отношений с этой страной.

Должность спецпредставителя президента дает послу дополнительные рычаги влияния, говорит источник, близкий к МИДу. Помимо традиционной дипломатической работы по линии МИДа он может по своему направлению ставить задачи российским органам исполнительной власти, собирать совещания с участием чиновников правительства, поясняет собеседник РБК. Поскольку отношения Москвы и Минска время от времени складываются непросто, президенту важно иметь в Белоруссии не просто посла, а человека с дополнительными возможностями, говорит источник, близкий к Кремлю.

Путин пригласил Лукашенко приехать в Россию
Политика

Кандидатуру Михаила Бабича на пост посла России в Белоруссии уже одобрили комитет Госдумы по делам СНГ и комитет Совета Федерации по международным делам. В настоящее время Москва ожидает агреман на его назначение.

Приоритетное направление

В последние 12 лет пост посла России в Белоруссии занимает Александр Суриков. Он не кадровый дипломат, на работу в Минск отправился с поста помощника полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. Однако основные трудности в отношениях России и Белоруссии обычно решаются не на уровне посольства, а на высшем, президентском.

«Президент Александр Лукашенко любит поднимать вопрос молока и масла на высокую политическую высоту и решать возникающие трудности напрямую с президентом России», — замечает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Назначение посла с расширенными полномочиями позволит Владимиру Путину уйти от регулярных «разборок» с Лукашенко по молочным продуктам, ценам на российский газ и другим спорным вопросам, объясняет эксперт.

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Спор о цене на российский газ для Белоруссии был урегулирован в прошлом году (стоимость российского газа будет составлять $129 в 2018 году и $127 в 2019 году за 1 тыс. куб. м) Для этого президентам пришлось провести несколько личных встреч. Пока конфликт продолжался, из обеих столиц раздавались взаимные обвинения: Лукашенко говорил, что его страна может рассчитывать на льготы, так как является главным военным форпостом России на западном рубеже. В Кремле напоминали, что Минску были выделены свыше $6 млрд кредитов по разным направлениям и ежегодные беспошлинные поставки в период с 2011 по 2015 год в объеме от 18 млн до 23 млн т нефти. «Всего наш российский бюджет в этот период недополучил $22,3 млрд. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства», — подчеркивала пресс-служба Кремля.

В нынешнем году в двусторонней повестке доминировали вопрос запретов России на импорт белорусской молочной продукции и тема границы между странами. Об очередных ограничениях на поставки продукции с некоторых предприятий Россельхознадзор объявил в марте, составить «дорожную карту» по снятию ограничений удалось только в июне. Президент Лукашенко традиционно критиковал российские решения. Молоко, по его словам, «стало наглым политическим инструментом» (цитата по БЕЛТА).

Из-за шампиньонов из Белоруссии Россельхознадзор ввел контроль на дорогах
Общество

Прошлогоднее решение Белоруссии об отмене виз для посещения гражданами 80 стран также продолжает осложнять отношения с Россией. Москва указывала, что практически отсутствующую границу между странами придется усилить, чтобы пресечь проезд иностранцев без визы. «Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе», — грозил 2 июня белорусский лидер (цитата по «РИА Новости»). Пограничное сотрудничество обсуждалось на июньском Высшем государственным совете союзного государства России и Белоруссии в Минске.​

Особое отношение России к белорусскому направлению стало заметно во время заседания Высшего Госсовета союзного государства: в Минск из Москвы прибыли главы всех ветвей власти, за исключением судебной, и это стало демонстрацией единства российской политики, говорит директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда. «Если Михаил Бабич действительно получит ранг спецпредставителя президента, это станет свидетельством очевидной приоритизации белорусского направления как в целом во внешней политике России, так и в политике на пространстве СНГ», — сказал РБК Рекеда.

Минск обвинил российские компании в поставках санкционки через Белоруссию
Политика

Расширение полномочий вероятного нового посла России в Белоруссии может быть демонстрацией того, что российская сторона готова решать проблемы, которые возникают в отношениях с Минском, продолжает эксперт: в последнее время продолжаются спекуляции о деградации отношений. К тому же ранее реализация принятых на высшем уровне решений нередко тормозилась на уровне исполнителей. По мнению эксперта, между странами необходимо усилить экономическое сотрудничество, прежде всего в сфере промышленной и научно-технической кооперации. Во внешней политике работа уже координируется МИДами двух стран.

Авторы: Наталья Галимова, Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев.
Теги: Михаил Бабич , Виктор Черномырдин , Михаил Зурабов
Главное
Счетная палата при Кудрине возьмет на себя роль «борца за справедливость» Экономика
Материалы по теме
В Госдуме поддержали назначение Бабича послом в Белоруссию Политика
Москва запросила у Минска агреман на назначение полпреда Бабича послом Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter