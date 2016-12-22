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Bloomberg узнал о найме Маском Morgan Stanley для выкупа акций Tesla
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Bloomberg узнал о найме Маском Morgan Stanley для выкупа акций Tesla
Бизнес, 01:59
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Bloomberg узнал о найме Маском Morgan Stanley для выкупа акций Tesla

Американский бизнесмен Илон Маск обратился в банк Morgan Stanley с просьбой проконсультировать его о возможности выкупа акций автопроизводителя Tesla, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, Morgan Stanley оказывает консультации лично Маску, а не компании, членам ее правления или специальному комитету, созданному чтобы оценить возможность превращения Tesla в частную компанию.

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В начале августа Маск написал в Twitter, что готов выкупить ценные бумаги Tesla у инвесторов по цене $420 за акцию. На фоне его заявления стоимость акций Tesla 7 августа поднялась на 11% и на максимуме достигала отметки $387,46, после чего начала снижаться. Сам бизнесмен объяснил, что в случае, если Tesla превратится из публичной компании в частную, важные решения можно будет принимать в долгосрочной перспективе, а не с учетом квартального цикла.

После этого несколько акционеров Tesla подали на Маска в суд. Они посчитали, что из-за его заявления в Twitter получили убытки.

Позже источники газеты The Wall Street Journal сообщили, что комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расширенное расследование действий Маска и намерена пообщаться со всеми директорами Tesla.

Теги: Илон Маск , Tesla , Morgan Stanley
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