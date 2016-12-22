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Акционеры Tesla подали в суд на Маска за твит о делистинге компании
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Акционеры Tesla подали в суд на Маска за твит о делистинге компании
Бизнес, 02:55
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Акционеры Tesla подали в суд на Маска за твит о делистинге компании
Группа акционеров Tesla подала иск против основателя и гендиректора компании Илона Маска за сообщение о возможном выводе компании с биржи. Истцы считают, что понесли потери от недостоверной информации, которую опубликовал Маск
Илон Маск (Фото: Lucy Nicholson / Reuters)

Федеральный суд в Сан-Франциско принял коллективный иск держателей акций компании Tesla против основателя и генерального директора фирмы Илона Маска, сообщает Bloomberg.

Истцы утверждают, что опубликовав 7 августа серию твитов о превращении Tesla из публичной компании в частную, Маск вызвал резкие колебания курса акций и нарушил законодательство о ценных бумагах. Акционеры решили, что заявление предпринимателя об обеспечении финансирования вывода компании с биржи является недостоверным. Именно оно вызвало резкие скачки цены, от чего некоторые из держателей акций понесли потери, утверждают истцы.

​«Заявление Маска о том, он обеспечил финансирование, было существенным и вызвало значительное движение на рынке. Поскольку Маск не обеспечил финансирование и дал рынку ложную и вводящую в заблуждение информацию, продавцы акций Tesla были вынуждены покрыть свои позиции, купив акции по искусственно завышенным ценам после 12:48 7 августа 2018 года. Очевидно, что пострадали и все покупатели ценных бумаг Tesla», — пояснил один из акционеров Кальман Айзекс.

Маск допустил вывод Tesla с биржи при $420 за акцию
Технологии и медиа

Ранее издание WSJ рассказало, что комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США приступила к проверке сообщения Маска о возможности вывода компании с биржи при цене $420 за одну ценную бумагу, а также ее перевода в формат частной (непубличной).

Твит, который вызвал резкие движения цены акций, был опубликован 7 августа в личном Twitter Маска. «Думаю о выводе Tesla с биржи при $420 [за акцию]. Финансирование обеспечено», — написал он тогда.

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Бизнес

На следующий день он пояснил, что если Tesla превратится из публичной компании в частную, цена ее акций будет меньше колебаться. «Как публичная компания, мы подвержены диким колебаниям в цене акций, что может серьезно отвлечь всех работников Tesla, все из которых являются акционерами», — отметил тогда Маск. Он добавил, что такая ситуация подталкивает компанию к квартальному циклу заработков, из-за чего многие решения принимаются без расчета на долгосрочную перспективу.

После публикации твита 7 августа акции компании выросли почти на 11%, на максимуме цена достигала отметки $387,46 за акцию. Уже 9 августа акции Tesla подешевели до $352, а в последний день недели 10 августа торги закрылись на отметке $355 за акцию.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Илон Маск , Tesla , Биржа
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