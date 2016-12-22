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Маск отказался менять свой «ужасно неэффективный» стиль работы
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Маск отказался менять свой «ужасно неэффективный» стиль работы
Бизнес, 00:09
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Маск отказался менять свой «ужасно неэффективный» стиль работы
Илон Маск ответил топ-менеджеру Uber, назвавший его стиль работы «дико устаревшим» и «ужасно неэффективным». Предприниматель в ответ напомнил, что Tesla вторая автомобильная компания в США, которая ни разу не банкротилась
Илон Маск (Фото: Kiichiro Sato / AP)

Исполнительный директор Tesla Илон Маск не не считает смену стиля работы возможной. Об этом он заявил в ответ на письмо члена совета директоров Uber Technologies Арианну Хаффингтон, которая призывала его изменить подход к работе.

Хаффингтон написала открытое письмо Маску, в котором обвинила его в «демонстрации дико устаревшего, антинаучного и ужасно неэффективного способа использования человеческой энергии». Она разместила ссылку на письмо в своем Twitter, написав в твите, что основателю Tesla следует сменить стиль работы.

В воскресенье, 19 августа, Маск ответил Хаффингтон твитом. «Ford и Tesla две единственные американские автомобильные компании, избежавшие банкротства. Я только, что вернулся домой с завода. Вы считаете, что [смена подхода к работе] это возможный вариант. Это не так», — написал предприниматель.

Письму Хаффингтон предшествовало интервью Маска New York Times, в котором он рассказал, что последний год стал для него «самым тяжелым и болезненным» за всю его карьеру. Он пожаловался на то, что провел на работе свой день рождения 28 июня, всю ночь и день после него, едва успел на свадьбу брата, а в году были ситуации, когда он не покидал работу три или четыре дня подряд. «Все это происходило за счет времени, которое я мог бы потратить на детей и встречи с друзьями», — рассказал миллиардер.

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После интервью Маска акции Tesla упали на 8,9%. Такие заявления Маска, писал Bloomberg, являются поводом для совета директоров компании рассмотреть другую кандидатуру на роль главного человека в Tesla. Сейчас члены совета «выбирают между яркой личностью и близким им человеком и тем, кто проявил бы большую ответственность перед акционерами», писало агентство.

Откровенное интервью — не единственный поступок Маска, вызвавший споры. 7 августа в своем Twitter он написал, что для выкупа Tesla с биржи «обеспечено финансирование». Позднее он уточнил, что встреча с представителями саудовского инвестфонда позволила ему сделать такое заявление. В итоге из-за твита Маска Комиссия по ценным бумагам США направила в компанию повестку.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Илон Маск , Tesla
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