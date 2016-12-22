Лидер республиканцев назвал сроки введения новых санкций против России

Лидер республиканского большинства, сенатор от Кентукки Митч Макконнелл заявил, что шансы на введение новых санкций со стороны американского конгресса в отношении России в сентябре крайне малы, передает Reuters.

При этом сам сенатор отметил, что он заинтересован в новых ограничениях против Москвы, которые могут затронуть энергетическую, финансовую, оборонную, металлургическую и другие сферы.

По словам Макконнелла, обсуждение новых антироссийских санкций находится в приоритете у конгресса, однако у него на это может не хватить времени, так как в сентябре сенаторов ждет загруженный график. «Но у нас еще есть время в этом году», — заключил он.

​2 августа члены сената конгресса США от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение парламента новый пакет санкций против России. В законопроекте предлагается ввести новые меры против политических деятелей России и крупных бизнесменов. Также документ предусматривает ограничения на покупку российского государственного долга, возможную блокировку счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции.

Позднее Госдепартамент США объявил о новых ограничениях, связанных с обвинениями в отношении Москвы в применении отравляющего вещества «Новичок» в британском Солсбери. Этот пакет санкций предполагается вводить в два этапа. Первые санкции вступят в силу 22 августа. Они предполагают запрет на поставки чувствительных товаров (электроника, материалы, нефтегазовое оборудование и т.п.) российским госпредприятиям. В том случае, если Россия откажется сотрудничать с международными экспертами по химоружию, то через три месяца вступит в силу еще одна порция санкций. Она будет включать в себя почти полное торговое эмбарго, а также запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот».