Большинство американцев выступили против антироссийских санкций

Большинство американцев выступают за то, чтобы власти США в сложившихся условиях продолжили попытки улучшить отношения с Россией, а не предпринимали против нее жестких дипломатических и экономических шагов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Gallup.
Согласно им, первую идею поддержали 58% респондентов, а за вторую высказались только 36% опрошенных. При этом те, кто внимательно следит за новостями о России и наблюдал за президентскими выборами в США в 2016 году, предпочитают санкции, уточняют социологи.
Так, за сообщениями в СМИ о выборах президента США и возможном вмешательстве Москвы в эту кампанию, как выяснили специалисты, внимательно следят две трети американцев, при этом 33% из них заявили, что наблюдают за этой историей «очень внимательно».
Однако уверены, что Россия не вмешивалась в президентскую гонку только 16% американцев, большинство — 75% — придерживаются противоположной точки зрения. При этом мнения относительно эффекта от этого вмешательства среди последних разделились: 36% респондентов считают, что Россия вмешалась в кампанию, но это никак не повлияло на ее исход, в то время как 39% опрошенных сообщили, что, по их мнению, «российское вмешательство» изменило результаты президентских выборов 2016 года.
Последней позиции, как указывают представители Gallup, «очень плотно» придерживаются граждане Соединенных Штатов, которые следят за новостями о выборах.
Взгляды американцев на политику США в отношении России, по информации аналитиков, также различаются в зависимости от степени их внимания к избирательной истории 2016 года. Большинство из тех, кто внимательно следит за этой темой (53%), говорят, что, по их мнению, важно, чтобы США предприняли жесткие экономические и дипломатические меры против России, еще 38% респондентов считают, что лучше Штатам попытаться улучшить отношения с Москвой.
Те же, кто уделяет меньше внимания истории о президентских выборах, напротив говорят, что Соединенным Штатам необходимо пробовать налаживать с Россией отношения.
Чаще во вмешательстве в эту предвыборную кампанию Москву, согласно опросу Gallup, обвиняют американцы, придерживающиеся демократических взглядов. В том, что Россия вмешалась в выборы и изменила их ход, уверены 78% демократов. Среди республиканцев с этой идеей согласны только 9%. Большинство разделяющих позицию этой партии (58%) считают, что Россия вмешивалась в выборы, но это не изменило их исход. В целом же почти каждый третий республиканец идею вмешательства России в американскую президентскую гонку 2016 года отвергает.
В июле после встречи в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным глава США Дональд Трамп заявил, что Москва, по его данным, перестала вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов. В Вашингтоне за эту идею американского лидера раскритиковали сенаторы. Таким образом, политик, по их мнению, дискредитирует работу разведывательного сообщества Штатов.
Россия, как утверждал 24 июля заместитель американского министра внутренней безопасности Кристофер Кребс, до сих пор продолжает проявлять активность в отношении промежуточных выборов в США, которые должны состояться в ноябре. В этом году она, как утверждал чиновник, направлена на усиление социально-политических противоречий. В Москве прежде эти обвинения неоднократно отрицали.