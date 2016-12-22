Большинство американцев выступили против антироссийских санкций

Наиболее важным граждане США считают попытку улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Эту идею поддержали 58% американцев. За жесткие дипломатические и экономические меры против России высказались только 36% опрошенных

Таймс-сквер, Нью-Йорк (Фото: Анна Сергеева для РБК)

Большинство американцев выступают за то, чтобы власти США в сложившихся условиях продолжили попытки улучшить отношения с Россией, а не предпринимали против нее жестких дипломатических и экономических шагов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Gallup.

Согласно им, первую идею поддержали 58% респондентов, а за вторую высказались только 36% опрошенных. При этом те, кто внимательно следит за новостями о России и наблюдал за президентскими выборами в США в 2016 году, предпочитают санкции, уточняют социологи.

Так, за сообщениями в СМИ о выборах президента США и возможном вмешательстве Москвы в эту кампанию, как выяснили специалисты, внимательно следят две трети американцев, при этом 33% из них заявили, что наблюдают за этой историей «очень внимательно».​

Однако уверены, что Россия не вмешивалась в президентскую гонку только 16% американцев​, большинство — 75% — придерживаются противоположной точки зрения. При этом мнения относительно эффекта от этого вмешательства среди последних разделились: 36% респондентов считают, что Россия вмешалась в кампанию, но это никак не повлияло на ее исход, в то время как 39% опрошенных сообщили, что, по их мнению, «российское вмешательство» изменило результаты президентских выборов 2016 года.

Последней позиции, как указывают представители Gallup, «очень плотно» придерживаются граждане Соединенных Штатов, которые следят за новостями о выборах.​

Взгляды американцев на политику США в отношении России, по информации аналитиков, также различаются в зависимости от степени их внимания к избирательной истории 2016 года. Большинство из тех, кто внимательно следит за этой темой (53%), говорят, что, по их мнению, важно, чтобы США предприняли жесткие экономические и дипломатические меры против России, еще 38% респондентов считают, что лучше Штатам попытаться улучшить отношения с Москвой.

Те же, кто уделяет меньше внимания истории о президентских выборах, напротив говорят, что Соединенным Штатам необходимо пробовать налаживать с Россией отношения.

Чаще во вмешательстве в эту предвыборную кампанию Москву, согласно опросу Gallup, обвиняют американцы, придерживающиеся демократических взглядов. В том, что Россия вмешалась в выборы и изменила их ход, уверены 78% демократов. Среди республиканцев с этой идеей согласны только 9%. Большинство разделяющих позицию этой партии (58%) считают, что Россия вмешивалась в выборы, но это не изменило их исход. В целом же почти каждый третий республиканец идею вмешательства России в американскую президентскую гонку 2016 года отвергает.​

В июле после встречи в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным глава США Дональд Трамп заявил, что Москва, по его данным, перестала вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов. В Вашингтоне за эту идею американского лидера раскритиковали сенаторы. Таким образом, политик, по их мнению, дискредитирует работу разведывательного сообщества Штатов.

Россия, как утверждал 24 июля ​заместитель американского министра внутренней безопасности Кристофер Кребс, до сих пор продолжает проявлять активность в отношении промежуточных выборов в США, которые должны состояться в ноябре. В этом году она, как утверждал чиновник, направлена на усиление социально-политических противоречий. В Москве прежде эти обвинения неоднократно отрицали.