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Суд на Украине отпустил капитана «Норда» под личное обязательство
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Суд на Украине отпустил капитана «Норда» под личное обязательство
Общество, 19:41
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Суд на Украине отпустил капитана «Норда» под личное обязательство

Херсонский городской суд отпустил Владимира Горбенко, капитана задержанного украинскими пограничниками российского рыболовецкого траулера «Норд», под личное обязательство — явиться к следователю по первому требованию. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Автономной Республики Крым (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяну Тихончик.

По ее словам, Горбенко запрещено посещать «оккупированную территорию». Решение суда касается ранее выдвинутого нового обвинения против Горбенко по ст. 249 УК Украины (незаконное занятие рыбным промыслом).

Судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. Экипаж в составе девяти человек заподозрили в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в крымские порты. Судно арестовали и отправили в украинский порт Бердянск, у команды изъяли паспорта. Горбенко доставили в СИЗО в Херсон, 10 апреля его отпустили под залог в 35 тыс. гривен (около 80 тыс. руб.). По данным Генпрокуратуры Украины, Горбенко предъявили обвинение по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Крымское управление ФСБ возбудило дело на украинских пограничников по ст. 211 УК (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).

Росрыболовство 5 апреля объявило о создании оперативного штаба по борьбе с «пиратством». Основной целью штаба станет обеспечение безопасности российских рыбаков и пресечение противоправных действий украинских пограничников.

Охотники на бычков

Россия и Украина ведут в Азовском море общую добычу рыбы. Условия промысла определяются протоколом специальной российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства, созданной еще в 1993 году. На ежегодном заседании комиссия устанавливает лимиты на вылов рыбы в Азовском море для двух государств. Основные объекты добычи — тюлька, хамса и бычки. В 2018 году разрешенный для России и Украины лимит добычи тюльки составляет 70 тыс. тонн, хамсы — 55 тыс. тонн, они добываются без разделения на национальные объемы. Зато на добычу бычков у каждой страны свои лимиты: для России разрешенный объем добычи составляет 10 тыс. т, для Украины – 15,1 тыс. т.

На Азовское море, по данным Росрыболовства, приходится в среднем около 20% всего осуществляемого российскими рыбаками вылова в Азово-Черноморском бассейне. В 2017 году в Азовском море было добыто 21 тыс. т рыбы (в том числе более 7 тыс. т тюльки и 7,5 тыс. т бычка), во всем Азово-Черноморском бассейне — 97 тыс. т водных биоресурсов. Рыбу в Азовском море в рамках разрешенных национальных лимитов ловят рыбаки четырех российских регионов: Ростовской области, Краснодарского края, Крыма и Севастополя.

В Азовском море не так много рыбы, поэтому крупные российские компании не ведут там промысел, констатирует президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб. По данным Росрыболовства, разрешение на вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне в 2017 году имели 244 предприятия, из них 18 — с использованием судов. Помимо компаний, которые используют для ловли рыбы среднетоннажные суда (траулеры и сейнеры), в Азовском море рыбачат сотни рыбаков на катерах и яликах, которые ведут промысел сетями, уточняет Сивочуб. По его словам, небольшие суда крымских рыбаков лучше приспособлены для промысла в Азовском море, в Черном они могут работать только короткий сезон, когда благоприятствует погода.

Арест сейнера «Норд» стал для крымских рыбаков полной неожиданностью, заявил РБК Андрей Дедюхин, начальник департамента по рыболовству Минсельхоза Крыма, экс-председатель комитета по рыболовству республики (упразднен в 2016 году). «Никто не ожидал, что так произойдет. Были договоренности, четыре года спокойно рыбачили, не было никаких проблем. Это, конечно, провокация со стороны Украины», — сказал он.

Промысел рыбы в Азовском море общий, и там нет границы, которую рыбаки могут нарушить, поясняет Сивочуб из Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма. Со стороны украинского берега вылавливается тюлька — ее добычей занимался и «Норд». Катера погранслужб России и Украины обычно досматривали и российских, и украинских рыбаков, и никаких проблем не было, рассказывает Сивочуб.
После того, как украинские пограничники задержали «Норд», крымские рыбаки не чувствуют себя в безопасности, сетуют в Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма. «Рыбаки в Керчи боятся выйти в море и не ведут промысел. Пограничники рекомендуют держаться подальше от украинского берега, но никаких гарантий нет», — говорит Сивочуб. Для крымских рыбодобывающих предприятий потеря промысла в Азовском море может привести к «социальной катастрофе», считает Дедюхин. «Надеюсь, пограничники ужесточат контроль, и ситуация нормализуется», — добавляет он.

В Росрыболовстве ранее не исключили, что история «Норда» может повториться и с другими крымскими рыбаками, и призвали их соблюдать превентивные меры. Ведомство 5 апреля объявило о создании оперативного штаба для обеспечения безопасности российских рыбаков и пресечения противоправных действий украинских пограничников.

Теги: Украина , российский траулер , арест
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