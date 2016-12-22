Суд на Украине отпустил капитана «Норда» под личное обязательство

Херсонский городской суд отпустил Владимира Горбенко, капитана задержанного украинскими пограничниками российского рыболовецкого траулера «Норд», под личное обязательство — явиться к следователю по первому требованию. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Автономной Республики Крым (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяну Тихончик.

По ее словам, Горбенко запрещено посещать «оккупированную территорию». Решение суда касается ранее выдвинутого нового обвинения против Горбенко по ст. 249 УК Украины (незаконное занятие рыбным промыслом).

Судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. Экипаж в составе девяти человек заподозрили в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в крымские порты. Судно арестовали и отправили в украинский порт Бердянск, у команды изъяли паспорта. Горбенко доставили в СИЗО в Херсон, 10 апреля его отпустили под залог в 35 тыс. гривен (около 80 тыс. руб.). По данным Генпрокуратуры Украины, Горбенко предъявили обвинение по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Крымское управление ФСБ возбудило дело на украинских пограничников по ст. 211 УК (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).

Росрыболовство 5 апреля объявило о создании оперативного штаба по борьбе с «пиратством». Основной целью штаба станет обеспечение безопасности российских рыбаков и пресечение противоправных действий украинских пограничников.