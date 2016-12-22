ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,28 66,55 EUR Нал. 78,72 76,81 USD Бирж. 67,20 +0,09 EUR Бирж. 77,90 +0,81 USD ЦБ. 67,18 -0,00 EUR ЦБ. 77,35 +0,63 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6416,60 -38,57 IMOEX 2291,76 +0,85% RTSI 1072,12 +0,64% Brent 72,54 +0,55% DJIA 25874,91 +0,45% Nasdaq 7887,53 +0,85%
Рособоронэкспорт назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Лента новостей
Глава Microsoft рассказал об угрозе Fancy Bear для всех политиков США 20:52, Политика МИД пообещал сделать «необходимые выводы» в отношении Microsoft 20:52, Политика В Москве на акции в поддержку Сенцова задержали 11 человек 20:41, Общество На памятнике маршалу Коневу в Праге власти переписали текст таблички 20:20, Политика Рособоронэкспорт назвал сроки поставок С-400 в Турцию 20:13, Политика Шойгу раскритиковал поставщиков Минобороны за медленную работу 20:13, Общество Маркетплейс Farfetch рассказал Минфину США о нелегальных поставках в Крым 20:00, Бизнес В России запустят производство микроклизм с психотропными препаратами 19:58, Общество Совдир «Роснефти» рекомендовал направить половину прибыли на дивиденды 19:57, Бизнес На Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой 19:48, Общество «Локомотив» отдал футболиста в аренду без ведома тренера Юрия Семина 19:46, Спорт Почти половина россиян заявили о вмешательстве России в дела других стран 19:40, Политика Лавров объяснил необходимость контактов Москвы с талибами 19:36, Политика Глава МИД Великобритании призвал ЕС ввести против России новые санкции 19:35, Политика Путин наградил Федора Бондарчука и Гошу Куценко 19:30, Общество Госдепартамент заявил о продолжении давления на Россию 19:22, Политика Представитель Вексельберга опроверг заморозку его счета на Кипре 19:14, Бизнес Путин учредил памятную медаль за строительство Крымского моста 19:10, Общество Рядом со станцией «Воробьевы горы» в Москве перевернулся автокран 18:59, Общество Генконсульство назвало дату первой встречи Ярошенко с женой в тюрьме США 18:57, Общество Глава МИД ФРГ заявил о необходимости создать Европейский валютный фонд 18:57, Политика В Росгвардии провели исследование о фанатах и экстремистах перед ЧМ 18:56, Общество МВД представило специальный автозак для обвиняемых в экстремизме 18:47, Общество Онищенко назвал главную угрозу для долголетия мужчин 18:41, Общество В Думе предложили лишить пенсионных льгот всех госслужащих 18:36, Политика СМИ заявили о смерти напавшего на полицию в Чечне подростка 18:33, Общество Компания Бориса Минца О1 Properties сменила владельца 18:31, Бизнес Редакция Forbes переедет в офис на улице Обручева 18:24, Технологии и медиа
Рособоронэкспорт назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Политика, 20:13
0
Рособоронэкспорт назвал сроки поставок С-400 в Турцию

Поставки комплексов С-400 в Турцию начнутся в 2019 году, заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев журналистам, передает «РИА Новости».

«Контракт исполняется в согласованные сроки. В 2019 году мы начнем исполнять контракт», — сказал он.

Между Россией и НАТО: почему Турция может отказаться от закупок С-400
Политика

О планах Турции купить у России четыре комплекса С-400 стало известно летом 2017 года. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов тогда заявил, что сумма контракта может превысить $2 млрд.

Глава МИД Турции объяснил необходимость покупки С-400 у России
Политика

В санкционный список Минфина США, опубликованный 6 апреля, попали более 10 российских компаний, включая «Рособоронэкспорт». В «Ростехе» объяснили это тем, что Вашингтон пытается вытеснить Россию с рынка вооружений. В том же месяце Госдеп США пригрозил, что в случае, если Турция купит у России С-400, ей могут грозить американские санкции, согласно закону «О противодействии неприятелям Америки через санкции».

Теги: Турция , С-400 , Поставки
Главное
Представитель Вексельберга опроверг заморозку его счета на Кипре Бизнес
Материалы по теме
Москва рассказала о снижении цен на С-400 для Индии Политика
Конгресс США решил наказать Турцию из-за закупок С-400 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter