Рособоронэкспорт назвал сроки поставок С-400 в Турцию

Поставки комплексов С-400 в Турцию начнутся в 2019 году, заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев журналистам, передает «РИА Новости».

«Контракт исполняется в согласованные сроки. В 2019 году мы начнем исполнять контракт», — сказал он.

О планах Турции купить у России четыре комплекса С-400 стало известно летом 2017 года. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов тогда заявил, что сумма контракта может превысить $2 млрд.

В санкционный список Минфина США, опубликованный 6 апреля, попали более 10 российских компаний, включая «Рособоронэкспорт». В «Ростехе» объяснили это тем, что Вашингтон пытается вытеснить Россию с рынка вооружений. В том же месяце Госдеп США пригрозил, что в случае, если Турция купит у России С-400, ей могут грозить американские санкции, согласно закону «О противодействии неприятелям Америки через санкции».