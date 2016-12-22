Глава МИД Турции объяснил необходимость покупки С-400 у России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объяснил решение о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 необходимостью срочно защитить воздушное пространство страны, сообщает агентство Anadolu.

«Мы не смогли приобрести подобные системы у своих партнеров. Поэтому было принято предложение России», — сказал Чавушоглу на форуме NATO Engages в Брюсселе.

Министр подчеркнул, что покупка С-400 не означает, что Анкара намерена отдалиться от НАТО. В то же время Чавушоглу отметил, что Турция является суверенным государством и вправе сама принимать решения по вопросам закупки вооружений и выбора способа защиты своих границ.

​По словам Чавушоглу, первые ЗРК С-400 будут поставлены в Турцию до конца 2019 года.

В конце июня 2018 года помощник государственного секретаря Уэс Митчелл заявил, что Турция попадет под американские санкции в случае получения ею российских систем С-400.

«Мы также дали понять, что приобретение этих систем неизбежно скажется на дальнейшем военно-техническом сотрудничестве Турции и США», — сказал Митчелл.



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