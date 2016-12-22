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Путин пожаловался на нехватку позитива в соцсетях
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Путин пожаловался на нехватку позитива в соцсетях
Политика, 14:42
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Путин пожаловался на нехватку позитива в соцсетях
«А позитив в сетях нужен 100%», — уверен президент России. Ранее Путин признавался, что «практически» не пользуется подобными платформами и после окончания рабочего дня ему уже «не до Instagram»
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что в социальных сетях часто не хватает позитива. Такую точку зрения он выразил во время общения с участниками образовательного молодежного форума «Машук» в Минеральных Водах.

Именно в социальных сетях, как рассказал президенту присутствовавший на встрече соавтор студенческого проекта «Мультипликационная студия им. Александра Ширяева» Исраил Тамаев, в основном распространяется контент, который производит его студия. В дальнейшем она, уточнил участник форума, планирует работать с местными телеканалами.

«Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», — отреагировал на это Путин (цитата по ТАСС).

Прежде президент неоднократно заявлял, что у него нет аккаунтов ни на одной из подобных платформ. «Социальные сети — это, конечно, важные и современные средства коммуникации, но я их не использую, потому что времени просто нет», — говорил Путин в 2012 году на встрече с членами российского Союза юристов и студентами юридических вузов. «Если это кому-то передоверить, то это будет бессмысленно, формализованно и неинтересно», — уточнял он.

Свою точку зрения Путин не изменил и в прошлом году. Отвечая на вопросы воспитанников образовательного центра «Сириус», президент признавался, что у него «тяжелый рабочий день», который заканчивается «так поздно», что «уже не до Instagram». «Я думаю, как бы до койки, до постели побыстрее добраться. Я лично практически этим [соцсетями] не пользуюсь», — подчеркивал глава государства, замечая, однако, что очень активно подобные платформы в отличие от него используют сотрудники аппарата и администрации президента.​

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу ТВЦ прежде рассказывал, что глава России пользуется интернетом и читает новости, в том числе о себе. Кроме того, сотрудники администрации, как указывал официальный представитель Кремля, приносят президенту так называемые фотожабы. И он, по словам Пескова, посмотрев на такие картинки, иногда смеется, а иногда говорит, что это не смешно.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Владимир Путин , соцсети
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