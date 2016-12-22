В Твери возбудили дело об экстремизме за репосты «ВКонтакте»

В Твери на менеджера Сергея Соколова завели уголовное дело об экстремизме за репосты картинок и текстов в соцсети «ВКонтакте». Об этом РБК сообщил его адвокат ​от Международной правозащитной группы «Агора» Ильнур Шарапов.

«Обвинение Сергею Соколову пока не предъявлено. Материалы дела Следственный комитет направил на экспертизу. Следователь ушел в отпуск. Пока мы не в курсе, какие именно картинки и тексты стали причиной уголовного преследования», — рассказал адвокат.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и принадлежности к какой-либо социальной группе). Адвокат отметил, что было проведено психолого-лингвистическое исследование репостов, сделанных с декабря 2015 по август 2017 годов. Согласно экспертизе, в них обнаружили признаки унижения человеческого достоинства по расовому признаку.

Сам Соколов рассказал РБК, что пятеро сотрудников центра «Э» и участковый приехали к нему на съемную квартиру в подмосковный город Люберцы в шесть утра и представились водопроводчиками.

«Ну, а далее, как обычно, руки за спину, лицом к стене. Показали документы и постановление на обыск. Они провели обыск в присутствии понятых, которых долго искали по всему подъезду. Забрали всю технику, телефон, смартфон и планшет с ноутбуком», — добавил Соколов.

Он отметил, что протестовал против изъятия техники, так как смартфон он купил позже указанных в деле сроков, и, соответственно, тот не может быть вещественным доказательством.