Сестра Сенцова рассказала о его решении не просить помилования у Путина

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии, не будет просить помилования у российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сестру режиссера Наталью Каплан.

По ее мнению, Сенцова используют «как товар», и сейчас между украинскими и российскими властями «идут торги».

«И я пока не знаю, чем это закончится, но печально, конечно», — сказала Каплан, добавив, что просить помилования у Путина режиссер не будет.

В середине июля стало известно, что мать Сенцова обратилась к Путину с просьбой помиловать ее сына, «проявить милосердие» и «не губить его жизнь и жизнь его близких».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что для помилования необходимо обращение самого осужденного. Сенцов отказался просить об этом Путина.​ Позднее пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, что согласно Конституции, глава государства может помиловать заключенного без прошения, напомнил, что Сенцов осужден за терроризм.

Олега Сенцова задержали в Крыму в 2014 году. Его приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в создании террористического сообщества в августе 2015 года. Также Сенцова признали виновным в подготовке двух терактов на территории полуострова.



В мае текущего года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Голодовка продолжается до сих пор. По данным сестры режиссера, он находится в «катастрофически плохом» состоянии.