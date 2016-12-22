Песков напомнил о статье Сенцова при обсуждении его помилования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что согласно Конституции, глава государства может помиловать заключенного без прошения, напомнил, что режиссер Олег Сенцов осужден за терроризм. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я призываю вас не забывать, что речь идет об осужденном по статье «Терроризм» человеке, который готовил взрыв в Крыму. Что касается гуманитарных всех аспектов, то нужно следовать нормам российского законодательства», — сказал Песков журналистам.

Накануне Песков заявил, что Сенцов не может быть помилован, так как не было личной просьбы осужденного. Ранее мать Сенцова обратилась к российскому президенту с просьбой помиловать ее сына.

Украинского режиссера признали виновным в создании террористического сообщества и подготовки двух терактов в Крыму и приговорили к 20 годам колонии строгого режима в 2015 году. В мае 2018 года он объявил голодовку. 14 августа Сенцов назвал свое состояние предкритическим и отказался прекращать голодовку.